Мартемьянов про 0:2 с «Адмиралом»: «Есть огромные претензии к полевым игрокам, в частности, к нападающим. За 3 матча – 0 голов. Без голов невозможно выиграть»

Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Адмирала» (0:2).

«У команды физическое состояние нормальное, все находятся в одинаковых условиях. По физике и самоотдаче претензий к команде нет, но есть огромные претензии к полевым игрокам, в частности, к нападающим, за три матча – ноль голов.

Усложняем игру в атаке, [допускаем] ошибки, нацеленности на ворота нет, и это приводит к нулевому результату. Без голов невозможно выиграть. «Адмиралу» надо отдать должное, они играли по счету.

Молодцы, хорошая четкая оборона, и на контратаке они нас поймали, забили второй гол. Меньшинство – нас сразу наказали, с первого раза», – сказал главный тренер «Амура».