Владимир Плющев: «Овечкин полезен «Вашингтону» не только голами, но и как игрок, как созидатель, как дядька»

Теги Вашингтон Владимир Плющев Александр Овечкин НХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Владимир Плющев высоко отозвался об Александре Овечкине.

Форвард «Вашингтона» ранее забил 827-й гол в карьере в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:3).

«Я уже столько наговорил про Александра Овечкина. Всех беспокоит его результативность, но я думаю, что Саша восстановит свой снайперский прицел. Каждый входит в сезон очень тяжело, по-разному.

Он игрок уже немолодой, поэтому все беспокойства, которые возникают вокруг него, они пройдут, и Александр средний балл свой выбьет. Плюс, надо понимать, что он полезен для своей команды не только голами, но и как игрок, как созидатель, как дядька.

Как бы к нему ни относились, Александр авторитет для игроков и он дает определенный стимул для многих других», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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2 комментария

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Direct free kick
Зачем латвии и Швейцарии проиграл, плющ?
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