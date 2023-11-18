СКА выиграл 5 матчей подряд впервые в сезоне КХЛ. Дальше – игра против ЦСКА

Теги Локомотив СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла «Локомотив» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

До этого петербургский клуб выиграл у «Трактора» (4:3 ОТ), «Нефтехимика» (4:2), «Ак Барса» (4:2) и «Северстали» (5:2).

СКА впервые в нынешнем сезоне выиграл пять матчей подряд. Прежде максимально победные серии достигали четырех игр.

Команда находится на пятом месте в таблице Западной конференции, набрав 36 баллов в 31 матче.

Следующий матч СКА проведет против ЦСКА.

27 комментариев

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Дмитрий Соболев
это ужас. удар коленом 2 минуты,хотя для обычных игроков это 5. гол в конце игры в наглую отменяют ,судья смотрит на ромочку и отменяет гол. Болельщики ска неужели вам не противно болеть за это .....
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Дмитрий Соболев
ска видимо летает на игры с этими рефери. чтобы система работала
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А почему гол то отменили? Что не так на вбрасывании было? Система игры Ска не позволяет центру не дать выиграть сопернику, другим игрокам не спать, а вратарю не быть в это время уже в раздевалке? И даже после 2 вбрасывания был бросок. Это системный позор
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Ярославец75
В КХЛ введено новое правило, шайба забитая в ворота СКА за 2 секунды до конца не считается.
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Игорь 60
Ну с таким судейством еще бы не выигрывать.
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Ебздрогыч
Астрологи объявили неделю пафосных речей Йозе Марино
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йозе марино
Ответ Дмитрий Соболев
ска видимо летает на игры с этими рефери. чтобы система работала
самолётный судья
+3
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marat080281@gmail.com
Ответ Дмитрий Соболев
ска видимо летает на игры с этими рефери. чтобы система работала
,💯💯💯💯💯
+2
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vdksjs
Кто-нибудь, объясните четко, где нарушили процедуру вбрасывания? А то я не увидел 😁
Вообще, себе вопросы тоже можно и нужно задать,, надо было раньше забивать, СКА не бросил по воротам Локомотива в 3 периоде ни разу. Эти непопадания напов Локомотива с метра выглядят уже дико абсурдно
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xoms
Ребята я понимаю ваше возмущение не засчитаному голу, но прежде чем писать что судью купили, включите повтор и смотрите на судью до взятия ворот, он уже начинал указывать на остановку игры.
Локо красавцы, дали попотеть СКА, у СКА систему видимо отменили, раз победы пошли)
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путин вовка
Сейчас йозе распетушится от своей важности))
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amurseff03
Молодцы. Хороший ход набрали. Опять ноют про судейство. Удел слабых. 🤣
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Rumov
5 побед это смешно. Надо брать регулярку, а потом думать дальше.
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За наш футбол!
Система вывела на чемпионский график..!!!
Счет на табло..
Но статистика этой игры конечно
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*MVP*
Ответ 1905vb
Сегодня РР залил бетон во вратарской…
51 бросок против 12 - бетон?
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vadiasik
Ответ Дмитрий Соболев
это ужас. удар коленом 2 минуты,хотя для обычных игроков это 5. гол в конце игры в наглую отменяют ,судья смотрит на ромочку и отменяет гол. Болельщики ска неужели вам не противно болеть за это .....
Удар удару рознь...
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vadiasik
Ответ Дмитрий Соболев
это ужас. удар коленом 2 минуты,хотя для обычных игроков это 5. гол в конце игры в наглую отменяют ,судья смотрит на ромочку и отменяет гол. Болельщики ска неужели вам не противно болеть за это .....
А как за 1,1сек. можно забить шайбу? Один раз уже прошла такая херня.
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Дмитрий Соболев
Ответ milya ololo
не плакать. СКА сила!
только с судьями. без них пустое место
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Дмитрий Соболев
Ответ vadiasik
Удар удару рознь...
конечно. гол голу рознь. Я бы посмотрел если бы такой гол отменили у СКА. судья бы забыл что он судья
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Stas Politik
В следующем туре будет битва двух метров тренерского цеха, благодаря которым в КХЛ на Западе вновь появилась интрига😎
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milya ololo
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Ответ vdksjs
Кто-нибудь, объясните четко, где нарушили процедуру вбрасывания? А то я не увидел 😁 Вообще, себе вопросы тоже можно и нужно задать,, надо было раньше забивать, СКА не бросил по воротам Локомотива в 3 периоде ни разу. Эти непопадания напов Локомотива с метра выглядят уже дико абсурдно
хоккейные боги на стороне СКА.
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