СКА выиграл 5 матчей подряд впервые в сезоне КХЛ. Дальше – игра против ЦСКА

СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ.

Команда под руководством обыграла « » (2:1) в матче Фонбет чемпионата .

До этого петербургский клуб выиграл у «Трактора» (4:3 ОТ), «Нефтехимика» (4:2), «Ак Барса» (4:2) и «Северстали» (5:2).

СКА впервые в нынешнем сезоне выиграл пять матчей подряд. Прежде максимально победные серии достигали четырех игр.

Команда находится на пятом месте в таблице Западной конференции, набрав 36 баллов в 31 матче.

Следующий матч СКА проведет против ЦСКА.