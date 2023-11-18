СКА выиграл 5 матчей подряд впервые в сезоне КХЛ. Дальше – игра против ЦСКА
СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла «Локомотив» (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
До этого петербургский клуб выиграл у «Трактора» (4:3 ОТ), «Нефтехимика» (4:2), «Ак Барса» (4:2) и «Северстали» (5:2).
СКА впервые в нынешнем сезоне выиграл пять матчей подряд. Прежде максимально победные серии достигали четырех игр.
Команда находится на пятом месте в таблице Западной конференции, набрав 36 баллов в 31 матче.
Следующий матч СКА проведет против ЦСКА.
Вообще, себе вопросы тоже можно и нужно задать,, надо было раньше забивать, СКА не бросил по воротам Локомотива в 3 периоде ни разу. Эти непопадания напов Локомотива с метра выглядят уже дико абсурдно
Локо красавцы, дали попотеть СКА, у СКА систему видимо отменили, раз победы пошли)
Счет на табло..
Но статистика этой игры конечно