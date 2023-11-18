Форвард «Трактора» Шабанов набрал очки в 12-м матче подряд, обновив клубный рекорд
Максим Шабанов обновил рекорд «Трактора» по серии с набранными очками.
Нападающий сделал результативную передачу в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (4:2).
Во втором периоде Максим Шабанов поучаствовал в голевой атаке, после которой забил Данил Юртайкин.
Таким образом, Шабанов продлил результативную серию до 12 игр подряд.
Ранее Петри Контиола и Лукаш Седлак, игравшие в «Тракторе», набирали очки в девяти матчах подряд.
Шабанов набрал 25 (13+12) очков в 31 матче чемпионата.
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