Форвард «Трактора» Шабанов набрал очки в 12-м матче подряд, обновив клубный рекорд

Теги Трактор Автомобилист КХЛ Максим Шабанов Хоккей

Максим Шабанов обновил рекорд «Трактора» по серии с набранными очками.

Нападающий сделал результативную передачу в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (4:2).

Во втором периоде Максим Шабанов поучаствовал в голевой атаке, после которой забил Данил Юртайкин.

Таким образом, Шабанов продлил результативную серию до 12 игр подряд.

Ранее Петри Контиола и Лукаш Седлак, игравшие в «Тракторе», набирали очки в девяти матчах подряд.

Шабанов набрал 25 (13+12) очков в 31 матче чемпионата.

3 комментария

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Артём Назмутдинов
Красава
+1
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cv4j7fq4ks
Дальше давай
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Nikita Ruzanov
Шабанито снова топ.
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