Форвард «Трактора» Шабанов набрал очки в 12-м матче подряд, обновив клубный рекорд

Максим Шабанов обновил рекорд «Трактора» по серии с набранными очками.

Нападающий сделал результативную передачу в матче Фонбет чемпионата против « » (4:2).

Во втором периоде поучаствовал в голевой атаке, после которой забил Данил Юртайкин.

Таким образом, Шабанов продлил результативную серию до 12 игр подряд.

Ранее Петри Контиола и Лукаш Седлак, игравшие в « », набирали очки в девяти матчах подряд.

Шабанов набрал 25 (13+12) очков в 31 матче чемпионата.