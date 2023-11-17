Александр Пашин: «Ничего особенного в матче против «Салавата» для меня не было. Я не так много играл за Уфу»

Александр Пашин подвел итоги матча против «Салавата Юлаева» (6:2).

Нападающий является воспитанником системы уфимцев.

«Ничего особенного для меня в матче против «Салавата Юлаева» не было. Все-таки я не так много играл за Уфу. Поэтому обычная игра.

В эпизоде с моим голом был удачный перехват, а мне оставалось только пройти и бросить. Хорошо, что забил.

Повреждения Ивана Морозова и Павла Порядина? Ничего грубого со стороны соперника не было. Так получилось, это стечение обстоятельств. Грубых силовых приемов не было, просто неудачные столкновения.

Что касается нашей игры во втором периоде, то бывают такие матчи, когда момент хочется разыграть до верного. Но, считаю, для этого нужно сначала сделать результат, а затем уже разыгрывать.

Ситуация, когда мы множество своих моментов не реализовали, но в конце второго периода пропустили, подстегнула нас. Повторюсь, надо сначала забить обычные голы, а затем разыгрывать до верного, чтобы не было напряжения.

Хорошо, что нам в итоге удалось удержать победный счет и забросить важные шайбы в третьем периоде», – сказал нападающий «Спартака» Александр Пашин.

Пашин об отъезде в Америку из «Салавата»: «Клуб тянул, ничего не предлагал. В последнем сезоне ни разу не подняли в КХЛ. Это было обидно»