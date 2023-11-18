НХЛ о незасчитанном голе «Анахайма» «Флориде»: «Не было убедительных видеодоказательств, что шайба пересекла линию»

Теги судьи Флорида Анахайм НХЛ Якоб Сильверберг Энтони Столарц Хоккей

НХЛ объяснили незасчитанный гол «Анахайма» в матче с «Флоридой».

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В середине третьего периода форвард «Анахайма» Якоб Сильверберг объехал ворота и отправил шайбу в ближний угол, вратарь «Флориды» Энтони Столарц подставил щиток и отразил бросок.

После длительного видеопросмотра судьи не засчитали гол, так как посчитали, что шайба не полностью пересекла линию ворот. 

«Ситуационная комната инициировала видеопросмотр, чтобы проверить, вошла ли шайба в ворота «Флориды». Убедительных видеодоказательств того, что шайба после броска Сильверберга пересекла линию ворот «Флориды», не было, поэтому решение было оставлено в силе», – говорится в заявлении НХЛ.

 

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4 комментария

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Данил Подгорбунский
Шайба полностью пересекла линию, видно было после первого же повтора сверху
Каким местом нужно смотреть, чтобы тут этого не увидеть ?
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dudkinrs82
А сейчас есть?
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Bolela_02
Когда же додумаются поставить камеры подо льдом!
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copti_san
Ответ Данил Подгорбунский
Шайба полностью пересекла линию, видно было после первого же повтора сверху Каким местом нужно смотреть, чтобы тут этого не увидеть ?
в матче Рейнджерс-Коламбус недавно точно такой же момент был и точно так же не засчитали. Возможно установку дают судьям не засчитывать такие спорные шайбы или я хз
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