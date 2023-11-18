НХЛ о незасчитанном голе «Анахайма» «Флориде»: «Не было убедительных видеодоказательств, что шайба пересекла линию»
НХЛ объяснили незасчитанный гол «Анахайма» в матче с «Флоридой».
«Дакс» уступили «Пантерс» (1:2) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
В середине третьего периода форвард «Анахайма» Якоб Сильверберг объехал ворота и отправил шайбу в ближний угол, вратарь «Флориды» Энтони Столарц подставил щиток и отразил бросок.
После длительного видеопросмотра судьи не засчитали гол, так как посчитали, что шайба не полностью пересекла линию ворот.
«Ситуационная комната инициировала видеопросмотр, чтобы проверить, вошла ли шайба в ворота «Флориды». Убедительных видеодоказательств того, что шайба после броска Сильверберга пересекла линию ворот «Флориды», не было, поэтому решение было оставлено в силе», – говорится в заявлении НХЛ.
Каким местом нужно смотреть, чтобы тут этого не увидеть ?