НХЛ о незасчитанном голе «Анахайма» «Флориде»: «Не было убедительных видеодоказательств, что шайба пересекла линию»

НХЛ объяснили незасчитанный гол «Анахайма» в матче с «Флоридой».

«Дакс» уступили «Пантерс» (1:2) в домашнем матче регулярного чемпионата .

В середине третьего периода форвард « » объехал ворота и отправил шайбу в ближний угол, вратарь «Флориды» подставил щиток и отразил бросок.

После длительного видеопросмотра судьи не засчитали гол, так как посчитали, что шайба не полностью пересекла линию ворот.

«Ситуационная комната инициировала видеопросмотр, чтобы проверить, вошла ли шайба в ворота «Флориды». Убедительных видеодоказательств того, что шайба после броска Сильверберга пересекла линию ворот «Флориды», не было, поэтому решение было оставлено в силе», – говорится в заявлении НХЛ.