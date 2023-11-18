«Мы проиграли со счетом 2:2». «Анахайм» считает, что судьи неверно не засчитали гол команды в матче с «Флоридой»

«Анахайм» считает, что судьи неверно не засчитали гол в матче с «Флоридой».

«Дакс» уступили «Пантерс» (1:2) в домашнем матче регулярного чемпионата .

«Мы проиграли со счетом 2:2», – говорится в соцсети калифорнийцев.

В середине третьего периода форвард « » объехал ворота и отправил шайбу в ближний угол, вратарь «Флориды» подставил щиток и отразил бросок.

После длительного видеопросмотра судьи не засчитали гол, так как посчитали, что шайба не полностью пересекла линию ворот.

«Анахайм» опубликовал в соцсетях фрагмент эпизода, доказывая, что шайба побывала в воротах.

Фото: соцсеть «Анахайма».