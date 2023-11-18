«Мы проиграли со счетом 2:2». «Анахайм» считает, что судьи неверно не засчитали гол команды в матче с «Флоридой»

Теги судьи Флорида Анахайм НХЛ Якоб Сильверберг Энтони Столарц Хоккей

«Анахайм» считает, что судьи неверно не засчитали гол в матче с «Флоридой».

«Дакс» уступили «Пантерс» (1:2) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ

«Мы проиграли со счетом 2:2», – говорится в соцсети калифорнийцев. 

В середине третьего периода форвард «Анахайма» Якоб Сильверберг объехал ворота и отправил шайбу в ближний угол, вратарь «Флориды» Энтони Столарц подставил щиток и отразил бросок.

После длительного видеопросмотра судьи не засчитали гол, так как посчитали, что шайба не полностью пересекла линию ворот. 

«Анахайм» опубликовал в соцсетях фрагмент эпизода, доказывая, что шайба побывала в воротах.

Фото: соцсеть «Анахайма». 

7 комментариев

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Samsonov_24_4_11_15
Ну так чистый гол. Между шайбой и линией четко видно белое пространство льда
+13
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+13
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гилберт
Рнбята из АПЛ выезжают.
+5
0
+5
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punker18
все так считают, кроме судеек
+2
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+2
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Myghty.d
Судьи повтор не смотрели??как можно было не увидеть,что шайба пересекла линию?...Странно
+2
0
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Александр Филиппов
дурачки, их же сейчас оштрафуют за критику судейства. А нет, ошибся лигой)
+4
-3
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Mr.Duck
И таких результативных ошибок не в пользу Анахайма уже далеко не одна в сезоне. Каких-то очков Утки точно не досчитались в сезоне из-за этого. Просто сейчас случай очень уж вопиющий, что даже оф.аккаунт не смолчал, а болельщики на трибунах полоскали судей большую часть третьего периода.
Отобрали очередной камбэк.
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