«Мы проиграли со счетом 2:2». «Анахайм» считает, что судьи неверно не засчитали гол команды в матче с «Флоридой»
«Анахайм» считает, что судьи неверно не засчитали гол в матче с «Флоридой».
«Дакс» уступили «Пантерс» (1:2) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Мы проиграли со счетом 2:2», – говорится в соцсети калифорнийцев.
В середине третьего периода форвард «Анахайма» Якоб Сильверберг объехал ворота и отправил шайбу в ближний угол, вратарь «Флориды» Энтони Столарц подставил щиток и отразил бросок.
После длительного видеопросмотра судьи не засчитали гол, так как посчитали, что шайба не полностью пересекла линию ворот.
«Анахайм» опубликовал в соцсетях фрагмент эпизода, доказывая, что шайба побывала в воротах.
Фото: соцсеть «Анахайма».
Отобрали очередной камбэк.