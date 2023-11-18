Свечков набрал очки в 4 матчах подряд в АХЛ. У него 3+5 в 11 играх за фарм «Нэшвилла»

Теги Нэшвилл АХЛ Рокфорд Милуоки Денис Гурьянов Егор Афанасьев Федор Свечков Хоккей

Федор Свечков набрал очки в 4-м матче подряд в АХЛ.

Нападающий «Милуоки» отметился 2 результативными передачами в матче регулярного чемпионата с «Рокфордом» (5:4 ОТ). 

В активе 20-летнего россиянина стало 8 (3+5) очков в 11 играх за фарм «Нэшвилла». В последних 4 играх у него 5 (2+3) баллов. 

В составе «Эдмиралс» также отличились Денис Гурьянов (4-й гол в сезоне) и Егор Афанасьев (2 результативные передачи). 

Все три россиянина входят в топ-6 лучших бомбардиров «Милуоки». Гурьянов возглавляет список с 11 очками в 11 играх, Афанасьев (6+2) и Свечков делят 2-е место в составе группы игроков с 8 баллами. 

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