Свечков набрал очки в 4 матчах подряд в АХЛ. У него 3+5 в 11 играх за фарм «Нэшвилла»

Федор Свечков набрал очки в 4-м матче подряд в АХЛ.

Нападающий «Милуоки» отметился 2 результативными передачами в матче регулярного чемпионата с « » (5:4 ОТ).

В активе 20-летнего россиянина стало 8 (3+5) очков в 11 играх за фарм « ». В последних 4 играх у него 5 (2+3) баллов.

В составе «Эдмиралс» также отличились (4-й гол в сезоне) и (2 результативные передачи).

Все три россиянина входят в топ-6 лучших бомбардиров «Милуоки». Гурьянов возглавляет список с 11 очками в 11 играх, Афанасьев (6+2) и делят 2-е место в составе группы игроков с 8 баллами.