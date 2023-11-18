Защитники «Флориды» Экблад и Монтур проводят 1-й матч в этом сезоне. Игроки восстановились после операций

Защитники «Флориды» Аарон Экблад и Брэндон Монтур проводят 1-й матч в сезоне НХЛ.

Игроки вышли на лед в игре против «Анахайма» (0:0, первый период). Они восстановились после операций, перенесенных в межсезонье. У обоих хоккеистов были травмы плеча.

и пропустили тренировочный лагерь, а также первые 16 игр команды в сезоне.

В сентябре генменеджер «Пантерс» Билл Зито ожидал, что защитники восстановятся к середине декабря.

27-летний Экблад в прошлом сезоне провел 71 матч в регулярном чемпионате и набрал 38 (14+24) очков при полезности «минус 14», 68 минутах штрафа и среднем времени на льду 23:00. В 20 играх плей-офф добавил 8 (2+6) баллов при полезности «+9».

29-летний Монтур провел 80 матчей и набрал 73 (16+57) очка при полезности «+9», 107 минутах штрафа и среднем времени на льду 24:07. В 21 матче плей-офф добавил 13 (8+5) баллов при полезности «+2».