Монтур может подписать контракт с «Флоридой» на 7-8 лет с зарплатой 7 млн долларов в год

«Флорида» и Брэндон Монтур ведут переговоры о новом контракте.

Действующее соглашение хоккеиста с кэпхитом 3,5 миллиона долларов рассчитано до конца нынешнего сезона.

Новый договор может быть рассчитан на семь-восемь лет со средней зарплатой семь миллионов долларов в год. «Пантерс» высоко оценивают игрока, переговоры ведутся с межсезонья.

В прошедшем сезоне набрал 73 (16+57) очка в 80 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф – 13 (8+5) баллов в 21 игре.

В нынешнем чемпионате хоккеист еще не играл, поскольку восстанавливается от повреждения плеча.