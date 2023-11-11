Монтур может подписать контракт с «Флоридой» на 7-8 лет с зарплатой 7 млн долларов в год

Теги Флорида НХЛ Брэндон Монтур Хоккей

«Флорида» и Брэндон Монтур ведут переговоры о новом контракте.

Действующее соглашение хоккеиста с кэпхитом 3,5 миллиона долларов рассчитано до конца нынешнего сезона.

Новый договор может быть рассчитан на семь-восемь лет со средней зарплатой семь миллионов долларов в год. «Пантерс» высоко оценивают игрока, переговоры ведутся с межсезонья.

В прошедшем сезоне Монтур набрал 73 (16+57) очка в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 13 (8+5) баллов в 21 игре.

В нынешнем чемпионате хоккеист еще не играл, поскольку восстанавливается от повреждения плеча.

5 комментариев

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Славный_малый
Может подписал, а может не подписал 😂
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Сергей Орлов
Перебор.
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copti_san
7 норм, но 8 для Карлссона на минималках слишком жирно
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sergen
Умом чтоли тронулись? У чела один единственный сезон за десяток лет в лиге с крутой статой, после которого он отьехал на травму и не известно в каком виде еще вернется.
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