Джек Хьюз может сыграть с «Рейнджерс» в субботу. Форвард «Нью-Джерси» пропустил 2 недели из-за травмы
Джек Хьюз может сыграть с «Рейнджерс» в субботу.
Решение о возможном выходе форварда «Нью-Джерси» на лед будет принято перед игрой.
22-летний американец пропустил 2 недели из-за травмы верхней части тела, полученной в игре с «Сент-Луисом». Он врезался в борт после прохода к воротам соперника.
В пятницу Хьюз принял участие в тренировке «Девилс». Он катался в тройке с Кертисом Лазаром и Эриком Хаулой, а также в первой бригаде большинства.
На момент травмы Джек лидировал в гонке бомбардиров с 20 (5+15) очками в 10 играх.
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