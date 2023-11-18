Джек Хьюз может сыграть с «Рейнджерс» в субботу. Форвард «Нью-Джерси» пропустил 2 недели из-за травмы

Теги травмы Нью-Джерси Рейнджерс НХЛ Джек Хьюз Хоккей

Джек Хьюз может сыграть с «Рейнджерс» в субботу.

Решение о возможном выходе форварда «Нью-Джерси» на лед будет принято перед игрой.

22-летний американец пропустил 2 недели из-за травмы верхней части тела, полученной в игре с «Сент-Луисом». Он врезался в борт после прохода к воротам соперника. 

В пятницу Хьюз принял участие в тренировке «Девилс». Он катался в тройке с Кертисом Лазаром и Эриком Хаулой, а также в первой бригаде большинства. 

На момент травмы Джек лидировал в гонке бомбардиров с 20 (5+15) очками в 10 играх. 

 

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