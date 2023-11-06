Джек Хьюз может пропустить несколько недель из-за травмы верхней части тела. «Нью-Джерси» остался без 2 ведущих центров

Джек Хьюз может пропустить несколько недель из-за травмы верхней части тела.

22-летний нападающий получил травму в матче с «Сент-Луисом», врезавшись в борт после прохода к воротам.

Американец набрал 20 (5+15) очков в 10 играх в сезоне НХЛ и делит лидерство в гонке бомбардиров с Элиасом Петтерссоном из «Ванкувера».

Сегодня команда, которая также вынуждена обходиться без травмированных , Томаша Носека и Колина Миллера, обыграла «Чикаго» (4:2).

«Иногда приходится иметь дело с травмами ключевых игроков. У нас нет Хишира, нет – двух лучших центров. В то же время это отличная возможность для других парней.

Нам повезло, что у нас есть , который может играть в центре. Хаула и могут сыграть на этой позиции, поэтому у нас есть ребята, которые могут занять места», – сказал главный тренер «Девилс» .