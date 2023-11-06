Джек Хьюз может пропустить несколько недель из-за травмы верхней части тела. «Нью-Джерси» остался без 2 ведущих центров

Теги травмы Нью-Джерси Линди Рафф НХЛ Эрик Хаула Крис Тирни Нико Хишир Джек Хьюз Доусон Мерсер Хоккей

Джек Хьюз может пропустить несколько недель из-за травмы верхней части тела.

22-летний нападающий получил травму в матче с «Сент-Луисом», врезавшись в борт после прохода к воротам. 

Американец набрал 20 (5+15) очков в 10 играх в сезоне НХЛ и делит лидерство в гонке бомбардиров с Элиасом Петтерссоном из «Ванкувера». 

Сегодня команда, которая также вынуждена обходиться без травмированных Нико Хишира, Томаша Носека и Колина Миллера, обыграла «Чикаго» (4:2). 

«Иногда приходится иметь дело с травмами ключевых игроков. У нас нет Хишира, нет Хьюза – двух лучших центров. В то же время это отличная возможность для других парней.

Нам повезло, что у нас есть Мерсер, который может играть в центре. Хаула и Тирни могут сыграть на этой позиции, поэтому у нас есть ребята, которые могут занять места», – сказал главный тренер «Девилс» Линди Рафф

 

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