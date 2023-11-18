Защитник «Адмирала» Соловьев о поражении от «Авангарда» по буллитам: «Бились, старались, жаль, что не додавили. Все понимают, в какой ситуации находимся»

Алексей Соловьев оценил поражение «Адмирала» от «Авангарда» (1:2 Б).

После 29 матчей приморцы с 20 очками замыкают таблицу Востока.

«Ребята все молодцы, бились, старались, очень много заблокировали бросков. Респект всем парням за такую игру, жаль, что не додавили, не дотерпели в концовке. Но эта игра в копилку нам пойдет однозначно.

Особого настроя именно на « » не было, на всех настраиваемся максимально, все понимают, в какой ситуации мы находимся. Иногда что-то не получается, но по самоотдаче в целом ни к кому претензий нет», – сказал защитник « ».