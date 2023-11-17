Форвард «Лады» Фисенко оштрафован по итогам матча с «Сочи»

КХЛ оштрафовала форварда «Лады» Михаила Фисенко.

Спортивно-дисциплинарный комитет вынес решение по итогам матча « » – « ».

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Лады» наказание по п.1.32. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Использует любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты по отношению к cудье или любому лицу), подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении .