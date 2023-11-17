Форвард «Лады» Фисенко оштрафован по итогам матча с «Сочи»

Теги Лада КХЛ Михаил Фисенко Сочи Хоккей

КХЛ оштрафовала форварда «Лады» Михаила Фисенко.

Спортивно-дисциплинарный комитет вынес решение по итогам матча «Сочи» – «Лада».

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Лады» Михаила Фисенко наказание по п.1.32. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Использует любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты по отношению к cудье или любому лицу), подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении КХЛ.

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