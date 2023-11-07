Фисенко о драке Вербы и Зинченко: «Игровой эпизод, не вижу криминала. В порыве эмоций не всегда себя контролируешь – если удар пошел, его трудно остановить»

Теги Авангард Лада СКА КХЛ Михаил Фисенко Марк Верба Иван Зинченко Хоккей

Михаил Фисенко прокомментировал драку Марка Вербы и Ивана Зинченко.

СКА проиграл «Авангарду» (3:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Иван Зинченко и Марк Верба подрались во втором периоде игры.

– Недавно в Питере произошла резонансная драка между Иваном Зинченко и Марком Вербой. Главный тренер СКА Роман Ротенберг жестко высказался об этом из-за того, что Верба добивал лежачего Зинченко, когда их уже разнимали судьи. Можете оценить этот эпизод как один из лучших игроков КХЛ по части драк и силовых приемов?

– Я пересматривал этот эпизод, и вы знаете, скажу вам такое свое мнение по этому поводу: те, кто хоть раз скидывали перчатки и дрались, независимо от того, на льду или где-то еще, знают, что иногда в порыве драки трудно себя контролировать.

И ты можешь уже не обратить внимания, что соперник находится на одном колене или двух – в зависимости от ситуации.

Поэтому не думаю, что Верба хотел специально нанести травму.

Конечно, в порыве эмоций не всегда себя контролируешь. Особенно когда по тебе тоже стараются нанести удары, причинить тебе урон.

Так что думаю, это игровой эпизод. По-моему, там ребята друг перед другом извинились.

Я здесь в принципе ничего такого не вижу. Надо всегда быть готовым. Даже если ты падаешь. Это драка.

– У вас случалось, что вы били лежачего или вас били, когда вы оказывались в лежачем положении?

– Может быть, и было. Не могу вспомнить. Но, повторюсь, если человек принес извинения и сказал, что это сделано не специально, ничего страшного нет.

Как я сказал, в драке иногда трудно остановиться. Иногда ты в ситуации, когда уже не осознаешь, что соперник на колене.

И хотя вас разнимают, удар у тебя уже пошел, поэтому не можешь остановиться.

Те, кто дрался и дерется, знают, что если удар пошел, то его трудно остановить. Не вижу здесь криминала, – сказал нападающий «Лады» Михаил Фисенко.

4 комментария

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Roman Schmidt
адекватно
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иваныч
первый раз вижу такую интеллегентную драку, поговорили, помохались, ПОЖАЛИ РУКИ, посидели по пять минут, абсолютно без зла разошлись, любо посмотреть!!! 🙂, но то что произошло потом, коменты перепуганного изи, мог убить, весь в крови, он долго не сможет играть, наверное когда играл в своей финляндии во дворе после каждого ушиба бегал к маме с папой жаловался
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newyork13
Все правильно!
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Сергей Орлов
Шрам на всю жизнь!!!
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