Бердников о Панарине: «Молодым он любил повозиться с шайбочкой, нарисовать, обыгрывать, а сейчас уже не тратит силы, а аккумулирует их на бросок»

Вадим Бердников оценил игру форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.

– Ваш друг повторил рекорд среди россиян по продолжительности результативной серии с начала сезона. С чем бы вы связали такую мощную его игру?

– У « » поменялся тренер, и это тоже стало толчком. Плюс он хорошо подготовился к сезону, появилась новая химия с партнерами.

Есть везение, но известно везет тому, кто везет. Как Кузя [Евгений Кузнецов], он уже практически ветеран. Мы с ним общаемся, и я знаю, что он постоянно анализирует свою игру – что-то меняет, упрощает или добавляет.

Молодым любил повозиться с шайбочкой, нарисовать, обыгрывать, а сейчас уже не тратит на это силы, а аккумулирует их на бросок. Дай бог, чтобы у него так же продолжалось в сезоне, – сказал бывший форвард клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вадим Бердников.

В настоящий момент Бердников работает тренером в США.