Бердников о Панарине: «Молодым он любил повозиться с шайбочкой, нарисовать, обыгрывать, а сейчас уже не тратит силы, а аккумулирует их на бросок»

Теги Рейнджерс Вадим Бердников НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Вадим Бердников оценил игру форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.

– Ваш друг Артемий Панарин повторил рекорд среди россиян по продолжительности результативной серии с начала сезона. С чем бы вы связали такую мощную его игру?

– У «Рейнджерс» поменялся тренер, и это тоже стало толчком. Плюс он хорошо подготовился к сезону, появилась новая химия с партнерами.

Есть везение, но известно везет тому, кто везет. Как Кузя [Евгений Кузнецов], он уже практически ветеран. Мы с ним общаемся, и я знаю, что он постоянно анализирует свою игру – что-то меняет, упрощает или добавляет.

Молодым любил повозиться с шайбочкой, нарисовать, обыгрывать, а сейчас уже не тратит на это силы, а аккумулирует их на бросок. Дай бог, чтобы у него так же продолжалось в сезоне, – сказал бывший форвард клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вадим Бердников.

В настоящий момент Бердников работает тренером в США.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий