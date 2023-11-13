Агент Панарина: «Артемий заслуженно находится в разряде элитных игроков НХЛ. Приближается к заслугам главных звезд лиги»

Агент Артемия Панарина оценил игру хоккеиста в сезоне НХЛ.

Панарин набрал очки в 14 играх подряд со старта сезона, повторив рекорды «Рейнджерс» и россиян в НХЛ.

«Меня никогда не удивляла такая сильная игра Панарина.

Это профессионал с большой буквы, человек, который знает свое дело и заслуженно находится в разряде элитных игроков НХЛ.

Ничего другого, кроме классной игры, мы от таких хоккеистов и не ожидаем. Артемий стремительно приближается к заслугам главных звезд лиги.

Панарин заявил о себе в НХЛ и постоянно подтверждает свой высокий класс результативной и полезной игрой», – сказал Александр Черных, представитель форварда в КХЛ.