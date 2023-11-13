Агент Панарина: «Артемий заслуженно находится в разряде элитных игроков НХЛ. Приближается к заслугам главных звезд лиги»

Теги Рейнджерс НХЛ Артемий Панарин Александр Черных Чемпионат.com Хоккей

Агент Артемия Панарина оценил игру хоккеиста в сезоне НХЛ.

Панарин набрал очки в 14 играх подряд со старта сезона, повторив рекорды «Рейнджерс» и россиян в НХЛ.

«Меня никогда не удивляла такая сильная игра Панарина.

Это профессионал с большой буквы, человек, который знает свое дело и заслуженно находится в разряде элитных игроков НХЛ.

Ничего другого, кроме классной игры, мы от таких хоккеистов и не ожидаем. Артемий стремительно приближается к заслугам главных звезд лиги.

Панарин заявил о себе в НХЛ и постоянно подтверждает свой высокий класс результативной и полезной игрой», – сказал Александр Черных, представитель форварда в КХЛ.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий