Агент Панарина: «Артемий заслуженно находится в разряде элитных игроков НХЛ. Приближается к заслугам главных звезд лиги»
Агент Артемия Панарина оценил игру хоккеиста в сезоне НХЛ.
Панарин набрал очки в 14 играх подряд со старта сезона, повторив рекорды «Рейнджерс» и россиян в НХЛ.
«Меня никогда не удивляла такая сильная игра Панарина.
Это профессионал с большой буквы, человек, который знает свое дело и заслуженно находится в разряде элитных игроков НХЛ.
Ничего другого, кроме классной игры, мы от таких хоккеистов и не ожидаем. Артемий стремительно приближается к заслугам главных звезд лиги.
Панарин заявил о себе в НХЛ и постоянно подтверждает свой высокий класс результативной и полезной игрой», – сказал Александр Черных, представитель форварда в КХЛ.
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