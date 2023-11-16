Куинн Хьюз и Джей Ти Миллер догнали Петтерссона в гонке бомбардиров НХЛ. Игроки «Ванкувера» набрали по 26 очков в 16 играх

Теги рейтинги Ванкувер НХЛ Артемий Панарин Джей Ти Миллер Давид Пастрняк Элиас Петтерссон Куинн Хьюз Хоккей

Куинн Хьюз и Джей Ти Миллер догнали Элиаса Петтерссона в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер и защитник команды Куинн Хьюз набрали по 3 (1+2) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:3 ОТ).

Нападающий «Кэнакс» Элиас Петтерссон отметился 1 передачей в этом матче.

В 16 играх сезона в активе игроков «Ванкувера» теперь по 26 очков, они делят лидерство в гонке бомбардиров НХЛ.

За ними следуют Артемий Панарин и Давид Пастрняк (по 24 очка).

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8 комментариев

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copti_san
Прям новые Колорадо. Куин = Макар, Петтерссон = Маккиннон, Миллер = Рантанен
+9
0
+9
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Владислав Никонов
Куин машина адская.
+7
0
+7
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ogent
Ванкувер в этом сезоне жжёт. По любому в десятке бомбардиров будет кто то из Ванкувера( а может даже двое или трое).
+4
0
+4
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Александр Базилий
Ответ Владислав Никонов
Куин машина адская.
Добавь к нему суперстрат Джека
+3
0
+3
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хОКкейный батя
смотрел матч кувер здорово играет
+2
0
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igor nn
Ответ copti_san
Прям новые Колорадо. Куин = Макар, Петтерссон = Маккиннон, Миллер = Рантанен
А Босёра куда денем?У него 13 голов-лучший снайпер НХЛ..Кто Босер????.доложите немедля))
+2
0
+2
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Einfach Safari
Ответ Владислав Никонов
Куин машина адская.
мне Миллер нравится в новом сезоне, и по очкам топ, и по плюс минусу, и по хитам недалеко от лидеров
+1
0
+1
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Zenitchik13
Ответ igor nn
А Босёра куда денем?У него 13 голов-лучший снайпер НХЛ..Кто Босер????.доложите немедля))
Босер - Ничушкин.
0
0
0
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