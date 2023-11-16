Куинн Хьюз и Джей Ти Миллер догнали Петтерссона в гонке бомбардиров НХЛ. Игроки «Ванкувера» набрали по 26 очков в 16 играх
Куинн Хьюз и Джей Ти Миллер догнали Элиаса Петтерссона в гонке бомбардиров НХЛ.
Форвард «Ванкувера» Джей Ти Миллер и защитник команды Куинн Хьюз набрали по 3 (1+2) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:3 ОТ).
Нападающий «Кэнакс» Элиас Петтерссон отметился 1 передачей в этом матче.
В 16 играх сезона в активе игроков «Ванкувера» теперь по 26 очков, они делят лидерство в гонке бомбардиров НХЛ.
За ними следуют Артемий Панарин и Давид Пастрняк (по 24 очка).
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