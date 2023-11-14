«Панарин – посол России в Нью-Йорке от хоккея. Это звезда НХЛ с большой буквы. Дай бог, чтобы он и дальше нес знамя нашей страны». Михаил Бирюков о форварде
Михаил Бирюков оценил игру Артемия Панарина.
Нападающий «Рейнджерс» набрал очки во всех 14 матчах сезона НХЛ. На его счету 24 (8+16) баллов.
«Артемий молодец, можно только порадоваться за него. По его интервью мы видим повзрослевшего парня, мастерюгу. Это звезда НХЛ с большой буквы.
Панарин оправдывает те надежды, которые на него возложили в «Нью-Йорк Рейнджерс». Всегда приятно за наших ребят. Панарин – посол России в Нью-Йорке от хоккея. Дай бог, чтобы у Артемия не было травм, и он дальше нес знамя нашей страны в этом клубе», – сказал бывший вратарь сборной России.
3 комментария