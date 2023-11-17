Дэйли об участии НХЛ в турнирах: «Хотели бы чередовать ОИ и Кубок мира раз в два года. Работа над соглашением о поездке в Милан продолжается»

Теги Билл Дэйли НХЛ Кубок мира Ассоциация игроков НХЛ олимпийский хоккейный турнир Олимпиада-2026 Хоккей

Билл Дэйли высказался касательно проведения Кубка мира в 2025 году.

Последний раз Кубок мира проводился в 2016 году в Торонто. Ранее НХЛ объявила, что намерена вернуться на Олимпиаду и регулярно проводить Кубок мира. Лига работает над проведением международного турнира в 2025 году.

«Мы работаем с Ассоциацией игроков над организацией Кубка мира. А после этого мы хотели бы регулярно чередовать Олимпийские игры и Кубок мира раз в два года.

Это, очевидно, предполагает наличие соглашения о поездке в Милан, работа над этим все еще продолжается.

Все стороны едины в том, что касается попыток воплотить это в жизнь, поэтому, надеюсь, в ближайшие пару месяцев у нас будет хорошее понимание того, в каком положении мы находимся», – сказал вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли.

Беттмэн о планах по проведению Кубка мира: «Политический климат в мире и ковид повлияли на возможность принять какое-то решение»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий