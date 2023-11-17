Люк Тардиф: «ИИХФ пока не имеет отношения к турниру НХЛ в феврале 2025 года»

Теги ИИХФ НХЛ Чемпионат.com Люк Тардиф Хоккей

Глава ИИХФ высказался касательно международного турнира НХЛ в 2025 году.

Люк Тардиф ответил на вопрос, ведет ли ИИХФ переговоры с НХЛ по организации международного турнира, запланированного на февраль 2025 года.

«Пока что ИИХФ не имеет отношения к турниру в феврале 2025 года», – сказал президент Международной федерации хоккея Тардиф.

Ранее НХЛ объявила, что намерена вернуться на Олимпиаду и регулярно проводить Кубок мира. Лига работает над проведением международного турнира в 2025 году.

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5 комментариев

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Oleg Kolesnikov
И дай бог не будет иметь.
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Дмитрий Травницкий
в феврале 2025 этот поц не будет иметь никакого отношения к ИИХФ.
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Максим Столбов
Ну конечно, НХЛ класть на Вас хотели.
+2
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Дмитрий Пасечник
С какой стати они должны иметь к нему отношение. Это же турнир под эгидой НХЛ.
0
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