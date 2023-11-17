Люк Тардиф: «ИИХФ пока не имеет отношения к турниру НХЛ в феврале 2025 года»

Глава ИИХФ высказался касательно международного турнира НХЛ в 2025 году.

ответил на вопрос, ведет ли переговоры с НХЛ по организации международного турнира, запланированного на февраль 2025 года.

«Пока что ИИХФ не имеет отношения к турниру в феврале 2025 года», – сказал президент Международной федерации хоккея Тардиф.

Ранее НХЛ объявила, что намерена вернуться на Олимпиаду и регулярно проводить Кубок мира. Лига работает над проведением международного турнира в 2025 году.