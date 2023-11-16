Кожевников о возможном включении Овечкина в Зал славы: «Пример для европейцев – этих нелюдей, спорт приравнивают к геноциду. Канадцы показывают: главное – человек и спортсмен»

Александр Кожевников заявил, что европейские лиги занимаются спортивным геноцидом.

ESPN назвал одним из двух действующих игроков, которые могут стать членами Зала хоккейной славы сразу после окончания профессиональной карьеры. Второй – капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.

«[Включение Овечкина в Зал хоккейной славы] доказывает лишний раз, что спорт вне политики.

Это должно быть примером для европейцев, для этих нелюдей, которые спорт приравнивают к геноциду.

То, что делают европейские хоккейные лиги, – это спортивный геноцид. И МОК занимается этой ерундой.

Канадцы показывают, что для них главное – человек и спортсмен. Какой он национальности, их не интересует. Он великий – значит, он великий.

Это пример для Европы, вот и все», – сказал двукратный олимпийский чемпион .