Кожевников о возможном включении Овечкина в Зал славы: «Пример для европейцев – этих нелюдей, спорт приравнивают к геноциду. Канадцы показывают: главное – человек и спортсмен»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Александр Кожевников Зал хоккейной славы Хоккей

Александр Кожевников заявил, что европейские лиги занимаются спортивным геноцидом.

ESPN назвал Александра Овечкина одним из двух действующих игроков, которые могут стать членами Зала хоккейной славы сразу после окончания профессиональной карьеры. Второй – капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.

«[Включение Овечкина в Зал хоккейной славы] доказывает лишний раз, что спорт вне политики.

Это должно быть примером для европейцев, для этих нелюдей, которые спорт приравнивают к геноциду.

То, что делают европейские хоккейные лиги, – это спортивный геноцид. И МОК занимается этой ерундой.

Канадцы показывают, что для них главное – человек и спортсмен. Какой он национальности, их не интересует. Он великий – значит, он великий.

Это пример для Европы, вот и все», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

6 комментариев

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Stucker
Геноцидом вроде другие ребята занимаются, скрепоносцы.
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Башмак Нирванов
Реальный перебор.
У Кожи полюса реверснулись.
+3
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цэсемьэр
сколько можно транслировать этот кринж?
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Maxim Shumov
Так ведь только говорили, что Тардиф - гей и канадцы ######. Все время у нас новые и новые нелюди, одни мы остаемся идеалом духовенства.
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-1
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