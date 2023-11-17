Вадим Бердников: «Овечкин – машина по забиванию голов. Может пару матчей промолчать, а потом выдать хет-трик. Он будет держать планку»

Теги Вашингтон Вадим Бердников Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Вадим Бердников поделился мнением об игре Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» набрал 11 (4+7) очков в 14 матчах нынешнего сезона НХЛ. Он идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги (826), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Как вы думаете, почему первый месяц сезона сложился так непросто для Александра Овечкина?

– На него оказывается серьезное давление, хотя Овечкин – большой мастер, и на это он внимания не обращает. Как и любой хоккеист, сейчас входит в сезон, старается найти свою игру, а голы придут.

Овечкин – машина по забиванию голов. Может пару матчей промолчать, а потом выдать хет-трик. Он будет держать свою планку.

– Давление из-за рекорда Гретцки?

– Об этом много разговоров. Я бы хотел, чтобы Овечкин побил рекорд, и он сможет это сделать. Главное, чтобы позволяло здоровье. Все прекрасно знают, как Овечкин играет, – сказал бывший форвард клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вадим Бердников.

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2 комментария

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seka@
У Ови сейчас труднообъяснимый спад, но это временно, он достаточно опытный, чтобы всё это преодолеть. Думаю в следующем сезоне Великий Гретцки будет поздравлять его с рекордом
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