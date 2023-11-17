Вадим Бердников: «Овечкин – машина по забиванию голов. Может пару матчей промолчать, а потом выдать хет-трик. Он будет держать планку»

Вадим Бердников поделился мнением об игре Александра Овечкина.

Капитан « » набрал 11 (4+7) очков в 14 матчах нынешнего сезона . Он идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги (826), уступая лишь (894).

– Как вы думаете, почему первый месяц сезона сложился так непросто для ?

– На него оказывается серьезное давление, хотя Овечкин – большой мастер, и на это он внимания не обращает. Как и любой хоккеист, сейчас входит в сезон, старается найти свою игру, а голы придут.

Овечкин – машина по забиванию голов. Может пару матчей промолчать, а потом выдать хет-трик. Он будет держать свою планку.

– Давление из-за рекорда Гретцки?

– Об этом много разговоров. Я бы хотел, чтобы Овечкин побил рекорд, и он сможет это сделать. Главное, чтобы позволяло здоровье. Все прекрасно знают, как Овечкин играет, – сказал бывший форвард клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вадим Бердников.