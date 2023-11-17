Вадим Бердников: «Овечкин – машина по забиванию голов. Может пару матчей промолчать, а потом выдать хет-трик. Он будет держать планку»
Вадим Бердников поделился мнением об игре Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» набрал 11 (4+7) очков в 14 матчах нынешнего сезона НХЛ. Он идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги (826), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Как вы думаете, почему первый месяц сезона сложился так непросто для Александра Овечкина?
– На него оказывается серьезное давление, хотя Овечкин – большой мастер, и на это он внимания не обращает. Как и любой хоккеист, сейчас входит в сезон, старается найти свою игру, а голы придут.
Овечкин – машина по забиванию голов. Может пару матчей промолчать, а потом выдать хет-трик. Он будет держать свою планку.
– Давление из-за рекорда Гретцки?
– Об этом много разговоров. Я бы хотел, чтобы Овечкин побил рекорд, и он сможет это сделать. Главное, чтобы позволяло здоровье. Все прекрасно знают, как Овечкин играет, – сказал бывший форвард клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Вадим Бердников.
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