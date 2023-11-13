Антипов о Кубке Первого канала: «Нельзя говорить, что Матч звезд КХЛ важнее и престижнее. Игры с Беларусью, Казахстаном и Китаем тоже привлекут внимание зрителей»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Антипов Кубок Первого канала КХЛ Матч звезд КХЛ Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Владимир Антипов не считает Матч звезд КХЛ важнее Кубка Первого канала.

«Я участвовал и ни по одному разу и в первом мероприятии, и во втором и могу сказать, что сравнивать и говорить о том, что Матч звезд КХЛ важнее и престижнее, никак нельзя.

По крайней мере, я с этим мнением категорически не согласен. Матч звезд КХЛ – это в большей степени шоу, на которое приходят посмотреть болельщики, а сами хоккеисты пытаются придумать что-то неординарное, что в настоящем матче невозможно – то буллит вратарь начнет пробивать, то выход «один на один» с двумя клюшками, то еще что-то. Настроение у всех игривое. Это все делается для медийности.

А вот Кубок Первого канала – это серьезный турнир с участием сборных.

Да, пусть сейчас к нам не приезжают Чехия, Финляндия и Швеция, но, поверьте, игры с Беларусью, Казахстаном и Китаем тоже привлекут внимание зрителей. Тем более что Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге, где постоянно аншлаги.

В сборной России много молодых ребят, которым есть что доказывать, и они приложат максимум усилий, чтобы показать высокий уровень и порадовать болельщиков», – сказал бывший нападающий сборной России Владимир Антипов.

4 комментария

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pizzatcarizza
Битва сборной Ротенбрега против Кунь Луня это настоящий триллер. Россия Канада в 2008 нервно курит в сторонке
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Machine Head
На этом ресурсе любители хоккея сделали очень классное предложение . Повторюсь , что это не моя идея , а коллег . Почему не создать сборную из легионеров КХЛ , а второе было бы неплохо , а может даже великолепно сделать сборную ВХЛ и пригласить на этот турнир . Игроки ВХЛ , кроме своих клубов не участвуют ни в каких турнирах, у них тоже должен быть стимул. Уверен , что с сборная ВХЛ могла бы нервы потрепать любому и устроили бы настоящую мясорубку сборной Ротенберга . И кто умнее, любители хоккея или функционеры ?
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nmnackjbxkasbk
а сборной Лаоса в этом году не будет?
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Wayne Gretzky 99
Лжетренеру с Китаем в самый раз людей смешить.
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