Антипов о Кубке Первого канала: «Нельзя говорить, что Матч звезд КХЛ важнее и престижнее. Игры с Беларусью, Казахстаном и Китаем тоже привлекут внимание зрителей»

Владимир Антипов не считает Матч звезд КХЛ важнее Кубка Первого канала.

«Я участвовал и ни по одному разу и в первом мероприятии, и во втором и могу сказать, что сравнивать и говорить о том, что Матч звезд КХЛ важнее и престижнее, никак нельзя.

По крайней мере, я с этим мнением категорически не согласен. Матч звезд КХЛ – это в большей степени шоу, на которое приходят посмотреть болельщики, а сами хоккеисты пытаются придумать что-то неординарное, что в настоящем матче невозможно – то буллит вратарь начнет пробивать, то выход «один на один» с двумя клюшками, то еще что-то. Настроение у всех игривое. Это все делается для медийности.

А вот Кубок Первого канала – это серьезный турнир с участием сборных.

Да, пусть сейчас к нам не приезжают Чехия, Финляндия и Швеция, но, поверьте, игры с Беларусью, Казахстаном и Китаем тоже привлекут внимание зрителей. Тем более что Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге, где постоянно аншлаги.

В сборной России много молодых ребят, которым есть что доказывать, и они приложат максимум усилий, чтобы показать высокий уровень и порадовать болельщиков», – сказал бывший нападающий сборной России Владимир Антипов.