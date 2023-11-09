Жамнов о звене Морозова с Голдобиным и Порядиным: «У каждого из них свои плюсы и минусы, у них есть химия. Они друг друга дополняют»

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ Матч звезд КХЛ Николай Голдобин Павел Порядин Иван Морозов ТАСС Хоккей

Алексей Жамнов высказался об игре первого звена «Спартака».

В первой тройке выступают Николай ГолдобинИван Морозов и Павел Порядин.

– Вашу первую тройку сейчас в полном составе пригласили на Матч звезд.

– Ребята это заслужили своей игрой. Не думаю, что они туда попали по блату (смеется). Для нашего клуба это большой плюс. И для них это большой плюс, что втроем представят «Спартак», так что вижу в этом только больше позитива.

– Не опасаетесь, что кто-то из них на этом мероприятии может получить повреждение?

– От этого никто не застрахован. Мы же играем в хоккей, и даже в настольном теннисе можно элементарно получить травму. Как говорится, самый лучший сон для тренера, когда все здоровы и готовы играть. Но такого, к сожалению, не бывает.

– Решение свести Павла Порядина, Ивана Морозова и Николая Голдобина в одно звено вы приняли на сборах или это было в другое время?

– Они с первого дня сборов начали играть вместе, как мы их и планировали. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, но вот именно у них втроем есть химия, поэтому и присутствует результат. Тут много нюансов в совокупности, втроем они друг друга дополняют.

Плюс самое главное про них скажу – они не успокаиваются, что мне приятно. Мы часто общаемся с их тройкой, говорим не только об игре в атаке, но и об обороне. Поэтому ребята схватывают, стараются все выполнять. Ясно, что в зоне атаки они могут сделать то, что другие не могут создать, но в плане обороны мы им постараемся помогать.

Ребята адекватно ко всему относятся, видят свои плюсы и минусы, как могут усилить игру. Они сами смотрят видео, которое мы им показываем. Это касается не только этой тройки, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

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5 комментариев

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Кино Музыка
Самая интересная тройка сейчас.
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Дмитрий Коротаев
Парни красавцы ! Очень приятно смотреть , что команда бьется в каждом матче до конца !! Слава богу равнодушных нет !!!
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Магомед Саид Амирханов
💪💪💪!!!
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Caniball
Тройка действительно получилась шикарная.
За 30 сыгранных игр - самая интересная тройка в лиге.
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Огюст
Один из нюансов профи тренера , это работа по созданию взаимопонимания игроков в тройках, пятёрках своей команды -Жамнову с помощью этих ребят удалось эту "химию " игровую между ними создать ! Видно , что хоккеисты сами получают большое удовольствие от игры в атаке ! Часто бывает такое -переходит забивной игрок в другой клуб и "гаснет ", а всё по тому ,что партнёры по игре у него стали другие и пропала та "химия ", что была у него в том клубе !
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