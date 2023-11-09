Жамнов о звене Морозова с Голдобиным и Порядиным: «У каждого из них свои плюсы и минусы, у них есть химия. Они друг друга дополняют»
Алексей Жамнов высказался об игре первого звена «Спартака».
В первой тройке выступают Николай Голдобин, Иван Морозов и Павел Порядин.
– Вашу первую тройку сейчас в полном составе пригласили на Матч звезд.
– Ребята это заслужили своей игрой. Не думаю, что они туда попали по блату (смеется). Для нашего клуба это большой плюс. И для них это большой плюс, что втроем представят «Спартак», так что вижу в этом только больше позитива.
– Не опасаетесь, что кто-то из них на этом мероприятии может получить повреждение?
– От этого никто не застрахован. Мы же играем в хоккей, и даже в настольном теннисе можно элементарно получить травму. Как говорится, самый лучший сон для тренера, когда все здоровы и готовы играть. Но такого, к сожалению, не бывает.
– Решение свести Павла Порядина, Ивана Морозова и Николая Голдобина в одно звено вы приняли на сборах или это было в другое время?
– Они с первого дня сборов начали играть вместе, как мы их и планировали. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, но вот именно у них втроем есть химия, поэтому и присутствует результат. Тут много нюансов в совокупности, втроем они друг друга дополняют.
Плюс самое главное про них скажу – они не успокаиваются, что мне приятно. Мы часто общаемся с их тройкой, говорим не только об игре в атаке, но и об обороне. Поэтому ребята схватывают, стараются все выполнять. Ясно, что в зоне атаки они могут сделать то, что другие не могут создать, но в плане обороны мы им постараемся помогать.
Ребята адекватно ко всему относятся, видят свои плюсы и минусы, как могут усилить игру. Они сами смотрят видео, которое мы им показываем. Это касается не только этой тройки, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
За 30 сыгранных игр - самая интересная тройка в лиге.