Тестовая игра на «СКА-Арене» перед Матчем звезд КХЛ пройдет 25 или 26 ноября

Тестовый матч на «СКА-Арене» пройдет 25 или 26 ноября.

Об этом сообщил генеральный директор арены Дмитрий Сватковский.

3 ноября «СКА-Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию. 9 и 10 декабря на арене состоится Фонбет Матч звезд КХЛ.

«Проходит организационная подготовка совместно с городом к проведению Матча звезд КХЛ. Все основные документы предъявлены городу в рамках концессионного соглашения о постановке в реестр объектов Минспорта РФ. И соответственно, будут проходить учения и подготовка мероприятий совместно с КХЛ.

Подготовка арены предусматривает несколько тестовых мероприятий со зрителями и без них совместно с городом, в том числе и учения. Предполагается проведение одного из тестовых матчей с ограниченным заполнением трибун. Дата – 25 или 26 ноября, по участникам мы определимся с администрацией города.

Я думаю, что ими будут команды из города и ветеранов, потому что все регламентные игры клубов системы СКА в те даты проходят на выезде. Тем более есть большая потребность администрации города сыграть на этой арене.

Благоустройство вокруг арены? Проводятся последние приготовления, подводки. Остались только мелочи – например, детский городок в парке. Работы там на два-три дня, остались последние штрихи.

Я не вижу никаких рисков, есть объект, который сдан и вводится в эксплуатацию. Как любой объект, он должен пройти определенный этап становления. Все будет готово к 9 декабря, никаких сомнений и рисков это не вызывает», – сказал Сватковский.

«СКА-Арена» – самая вместительная в мире из хоккейных: на нее потратили 38 миллиардов, но СКА туда не спешит