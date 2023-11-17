Джованни Фьоре: «Евгению Свечникову еще не поздно стать звездой в НХЛ. Никто не работает усерднее, чем он»

Теги Ак Барс НХЛ КХЛ Адмирал Евгений Свечников Кейп-Бретон Джованни Фьоре Чемпионат.com Хоккей

Джованни Фьоре поделился мнением о форварде Евгении Свечникове.

Ранее игроки вместе выступали за «Кейп-Бретон».

«Удивило ли, что Евгений Свечников не стал звездой НХЛ? Вообще-то да. В «Кейп-Бретон» мы были очень близкими друзьями, до сих пор остаемся ими.

В прошлом году он приезжал в Берлин с «Сан-Хосе», мы играли друг против друга, потом сходили на ужин. Да, я удивлен. Думаю, ему еще не поздно стать звездой там.

КХЛ – отличная лига, ее смотрят многие скауты НХЛ. Никто не работает усерднее, чем Свеч. Я восхищаюсь им, стремился работать так же.

Вижу его драйв и понимаю, почему его выбрали в первом раунде. Он очень усердно трудится, это заразительно», – сказал нападающий «Адмирала» Джованни Фьоре.

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2 комментария

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Андрей Еремушкин
Едва ли...
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srs
Не знал, что в Адмирале есть такой игрок... Благодарю за ценную информацию.
Может тогда сделать связку Свеча - Фьюре у моряков?
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