Фьоре о переходе в КХЛ: «Это вторая лучшая лига в мире. Мне нравится игра на высоких скоростях, я легко адаптируюсь ко всему»

Джованни Фьоре рассказал, почему решил продолжить карьеру в КХЛ.

«Это вторая лучшая лига в мире. Здесь высокие скорости. Скажу, что здесь меньше беготни и толкотни, как в АХЛ. Что касается техники и скорости, то это очень высокий уровень. Я неплохо приспособился к нему.

Мне нравится игра на высоких скоростях. Я довольно легко адаптируюсь ко всему.

Были другие варианты в КХЛ, кроме «Адмирала»? Мой агент разговаривал с парой других команд, но «Адмирал» проявил наибольший интерес. Мне хотелось оказаться в команде, где у меня будут хорошие возможности.

В прошлом сезоне команда добилась успеха, здесь хорошая атмосфера. Хочется поддерживать ее», – сказал нападающий «Адмирала» Джованни Фьоре.