Быков о 900 очках Шипачева: «У него есть все шансы догнать Мозякина и побороться за звание абсолютного рекордсмена КХЛ»

Теги Ак Барс Вячеслав Быков Сергей Мозякин КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Вячеслав Быков высказался о том, что Вадим Шипачев достиг отметки 900 очков.

Шипачев набрал 900-е очко в Фонбет Чемпионате КХЛ в игре с «Динамо» (4:1).

«Шипачев – талантливый хоккеист, ему по силам бить рекорды и дальше. Это достижение не должно никого удивлять. У Вадима есть все шансы догнать Сергея Мозякина и побороться за звание абсолютного рекордсмена КХЛ.

Это серьезная заявка. Очень приятно, что есть игроки, которые могут бить рекорды. Посмотрим, дойдет ли он до 1000 очков, я ему этого желаю», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Всего на счету Шипачева 901 (285+616) очко в 948 играх. Рекорд лиги принадлежит Мозякину – 928 (419+509) очков в 842 матчах. 

У Шипачева 900+ очков в КХЛ – в уникальном матче. «Ак Барс» забил три «Динамо» после семи бросков

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1 комментарий

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heivani
Шансы есть у Овечкина,а в данном случае ,то, Шипачев побьет рекорд Мозякина ,не вызывает сомнения .Предположу,это мнение большинства.
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