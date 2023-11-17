Быков о 900 очках Шипачева: «У него есть все шансы догнать Мозякина и побороться за звание абсолютного рекордсмена КХЛ»

Вячеслав Быков высказался о том, что Вадим Шипачев достиг отметки 900 очков.

Шипачев набрал 900-е очко в Фонбет Чемпионате КХЛ в игре с «Динамо» (4:1).

«Шипачев – талантливый хоккеист, ему по силам бить рекорды и дальше. Это достижение не должно никого удивлять. У Вадима есть все шансы догнать и побороться за звание абсолютного рекордсмена КХЛ.

Это серьезная заявка. Очень приятно, что есть игроки, которые могут бить рекорды. Посмотрим, дойдет ли он до 1000 очков, я ему этого желаю», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Всего на счету Шипачева 901 (285+616) очко в 948 играх. Рекорд лиги принадлежит Мозякину – 928 (419+509) очков в 842 матчах.

У Шипачева 900+ очков в КХЛ – в уникальном матче. «Ак Барс» забил три «Динамо» после семи бросков