Монтгомери о Пастрняке без Бержерона и Крейчи: «Думал, что ему будет труднее. После прошлого сезона он сказал мне: «Я готов к этому, не беспокойтесь»

Тренер «Бостона» рассказал о разговоре с Давидом Пастрняком по поводу лидерства.

«Брюинс» набрали 26 очков в 15 матчах и лидируют в Восточной конференции. Чешский форвард набрал 24 (11+13) очка в 15 играх.

В межсезонье действующие обладатели Президентского кубка потеряли форвардов и . Оба ветерана объявили о завершении карьеры.

«Я думал, что ему будет труднее создавать моменты без Бержерона и Крейчи. На встрече с ним после прошлого сезона я сказал: «В следующем году на тебя будет возложено больше ответственности». Мы уже тогда полагали, что они не будут играть дальше.

Он просто посмотрел и сказал: «Да, я готов к этому. Не беспокойтесь». Вот что он сказал. И теперь я не беспокоюсь.

стал больше владеть шайбой. Я думаю, что намеренно. Понятно, что нужно время, чтобы создать такой тип взаимодействия, как с Крейчи или Бержероном, ведь они такие умные хоккеисты», – сказал .