Монтгомери о Пастрняке без Бержерона и Крейчи: «Думал, что ему будет труднее. После прошлого сезона он сказал мне: «Я готов к этому, не беспокойтесь»

Теги Бостон Патрис Бержерон Давид Крейчи НХЛ Давид Пастрняк Джим Монтгомери Хоккей

Тренер «Бостона» рассказал о разговоре с Давидом Пастрняком по поводу лидерства.

«Брюинс» набрали 26 очков в 15 матчах и лидируют в Восточной конференции. Чешский форвард набрал 24 (11+13) очка в 15 играх. 

В межсезонье действующие обладатели Президентского кубка потеряли форвардов Патриса Бержерона и Давида Крейчи. Оба ветерана объявили о завершении карьеры. 

«Я думал, что ему будет труднее создавать моменты без Бержерона и Крейчи. На встрече с ним после прошлого сезона я сказал: «В следующем году на тебя будет возложено больше ответственности». Мы уже тогда полагали, что они не будут играть дальше. 

Он просто посмотрел и сказал: «Да, я готов к этому. Не беспокойтесь». Вот что он сказал. И теперь я не беспокоюсь. 

Паста стал больше владеть шайбой. Я думаю, что намеренно. Понятно, что нужно время, чтобы создать такой тип взаимодействия, как с Крейчи или Бержероном, ведь они такие умные хоккеисты», – сказал Джим Монтгомери

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