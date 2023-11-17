Монтгомери о Пастрняке без Бержерона и Крейчи: «Думал, что ему будет труднее. После прошлого сезона он сказал мне: «Я готов к этому, не беспокойтесь»
Тренер «Бостона» рассказал о разговоре с Давидом Пастрняком по поводу лидерства.
«Брюинс» набрали 26 очков в 15 матчах и лидируют в Восточной конференции. Чешский форвард набрал 24 (11+13) очка в 15 играх.
В межсезонье действующие обладатели Президентского кубка потеряли форвардов Патриса Бержерона и Давида Крейчи. Оба ветерана объявили о завершении карьеры.
«Я думал, что ему будет труднее создавать моменты без Бержерона и Крейчи. На встрече с ним после прошлого сезона я сказал: «В следующем году на тебя будет возложено больше ответственности». Мы уже тогда полагали, что они не будут играть дальше.
Он просто посмотрел и сказал: «Да, я готов к этому. Не беспокойтесь». Вот что он сказал. И теперь я не беспокоюсь.
Паста стал больше владеть шайбой. Я думаю, что намеренно. Понятно, что нужно время, чтобы создать такой тип взаимодействия, как с Крейчи или Бержероном, ведь они такие умные хоккеисты», – сказал Джим Монтгомери.
Комментарии