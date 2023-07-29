Тренер «Нью-Ингленд» из НФЛ Беличик: «Бержерон – великий лидер и игрок. Все тренеры «Бостона» были в восторге от него»

Билл Беличик высказался о Патрисе Бержероне, который решил завершить карьеру.

Нападающий провел все 19 сезонов в в составе « ».

«Очевидно великий. Все тренеры, которые были здесь – [Жюльен], [Кэссиди] и [Монтгомери] сейчас – все были в восторге от него и от того, что он значил для команды и организации.

Похоже, он был кем-то вроде Девина Маккорти для них. Просто все делал правильно. Великий лидер и игрок. Так что поздравляю с потрясающей карьерой», – сказал главный тренер команды НФЛ «Нью-Ингленд».