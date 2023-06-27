Пастрняк о Бержероне: «Он должен еще поиграть, а НХЛ – присвоить призу «Селки» его имя»

Теги Бостон Патрис Бержерон НХЛ Давид Пастрняк Хоккей

Давид Пастрняк считает, что НХЛ надо переименовать приз «Селки» в честь Патриса Бержерона.

37-летний нападающий выиграл приз лучшему форварду оборонительного плана в 6-й раз за карьеру, обновив рекорд лиги. 

Бержерон пока не решил, будет ли продолжать карьеру. Он и его жена сейчас ожидают появления на свет четвертого ребенка.

Из-за этого игрок не приехал в Нэшвилл на церемонию вручения наград и подключился к ней по видеосвязи. 

«Он должен еще поиграть, а НХЛ должна присвоить призу его имя», – сказал чешский форвард «Брюинс». 

 

1 комментарий

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АРХАТ
После того как "Харт" или "Арт Росс" сменят на "Гретцки Трофи")
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