Бретт Петерсон – 1-й в истории темнокожий генменеджер сборной США. Он будет набирать команду на ЧМ-2024

Теги Флорида Сборная США по хоккею НХЛ Джон Ванбисбрук Федерация хоккея США ЧМ по хоккею Хоккей

Бретт Петерсон – 1-й в истории темнокожий генменеджер сборной США.

42-летний управленец будет набирать команду для участия в ЧМ-2024 в Чехии. Турнир пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая следующего года.

В 2020 году Петерсон был назначен ассистентом генерального менеджера «Флориды». В качестве игрока на профессиональном уровне он в основном играл в ECHL (317 игр, 89 очков, 410 минут штрафа).

«Мы очень рады, что Бретт станет генеральным менеджером нашей сборной. Его обширные знания об игроках из нашей страны будут очень полезны при формировании состава команды для участия в чемпионате мира», – сказал помощник директора по хоккейным операциям Федерации хоккея США Джон Ванбисбрук. 

Отметим, что помогать Петерсону будет консультативная группа, куда входит ряд действующих генменеджеров клубов НХЛ – Кевин Адамс («Баффало»), Крэйг Конрой («Калгари»), Крис Друри («Рейнджерс»), Том Фицджералд («Нью-Джерси»), Майк Грир («Сан-Хосе»), Билл Герин («Миннесота»), Лу Ламорелло («Айлендерс»), Крис Макфарланд («Колорадо»), Дон Уодделл («Каролина») и Билл Зито («Флорида»).

Фото: официальный сайт «Флориды». 

5 комментариев

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Jarome
Днищенский уровень последних ЧМ вполне соответствует послужному списку днаря игрока из Лиги Восточного побережья. Справедливости ради, это не самое главное для ГМ, но все же.
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цэсемьэр
какая разница какого он цвета?
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Непристойное предложение
угольку хоть хоккейные правила объяснили? или цветному это не надо для занимания должности? когда уже эта фигня из левой повесточки закончится. следующим кто будет? трансгендер гей феминист?
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Jarome
Ответ Башмак Нирванов
Зависть входит в список грехов. Смотри матчи с Беларусью и наслаждайся высшим уровнем.
Очень хорошо, что ты зашел с фактов и конкретики, сразу видно подкованного человека.
ЧМ 2023 Сборная США
19 игроков из АХЛ и универов, 4 из основы НХЛ.

ЧМ 2019 Сборная США
2 из АХЛ, 4 студента, включая Джека и Куина Хьюзов, Адама Фокса, 17 НХЛовцев, включая Кейна.

Нытьё - тоже грех :)
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