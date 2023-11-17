Бретт Петерсон – 1-й в истории темнокожий генменеджер сборной США. Он будет набирать команду на ЧМ-2024

Бретт Петерсон – 1-й в истории темнокожий генменеджер сборной США.

42-летний управленец будет набирать команду для участия в ЧМ-2024 в Чехии. Турнир пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая следующего года.

В 2020 году Петерсон был назначен ассистентом генерального менеджера «Флориды». В качестве игрока на профессиональном уровне он в основном играл в ECHL (317 игр, 89 очков, 410 минут штрафа).

«Мы очень рады, что Бретт станет генеральным менеджером нашей сборной. Его обширные знания об игроках из нашей страны будут очень полезны при формировании состава команды для участия в чемпионате мира», – сказал помощник директора по хоккейным операциям Федерации хоккея США Джон Ванбисбрук.

Отметим, что помогать Петерсону будет консультативная группа, куда входит ряд действующих генменеджеров клубов – Кевин Адамс («Баффало»), Крэйг Конрой («Калгари»), Крис Друри («Рейнджерс»), Том Фицджералд («Нью-Джерси»), Майк Грир («Сан-Хосе»), Билл Герин («Миннесота»), Лу Ламорелло («Айлендерс»), Крис Макфарланд («Колорадо»), Дон Уодделл («Каролина») и Билл Зито (« »).

Фото: официальный сайт «Флориды».