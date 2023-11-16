Кожевников об Овечкине: «Я бы уже сейчас его включил в Зал славы. Величайший игрок»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Александр Кожевников Зал хоккейной славы Хоккей

Александр Кожевников высказался о возможном включении Овечкина в Зал славы.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (826), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Он заслужил это, сто процентов, даже разговаривать на эту тему не надо. Пускай он закончит, и его сразу туда включают.

Я бы уже сейчас его включил в Зал славы. Он правда величайший игрок. Конечно, правила меняются, но они все-таки ценят свои традиции. Он, несомненно, это заслужил», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Дацюк – главный кандидат на включение в Зал хоккейной славы в 2024-м по версии ESPN. Могильный и Ковальчук – в топ-3, Гончар – 6-й, Кит Ткачак – 10-й

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3 комментария

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Птюч, Ёж.
Сам Овечкин был бы против этого. Он еще играет. Всему своё время!
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Caniball
Так никуда этот зал славы от Сани и не денется.
Включат его туда, как карьеру закончит.
Желательно - лучшим снайпером лиги.
+2
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ZaharPetrovicUralez
Он бы и великого финского тренира туда включил
+2
-2
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