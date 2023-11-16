Кожевников об Овечкине: «Я бы уже сейчас его включил в Зал славы. Величайший игрок»
Александр Кожевников высказался о возможном включении Овечкина в Зал славы.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (826), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Он заслужил это, сто процентов, даже разговаривать на эту тему не надо. Пускай он закончит, и его сразу туда включают.
Я бы уже сейчас его включил в Зал славы. Он правда величайший игрок. Конечно, правила меняются, но они все-таки ценят свои традиции. Он, несомненно, это заслужил», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Дацюк – главный кандидат на включение в Зал хоккейной славы в 2024-м по версии ESPN. Могильный и Ковальчук – в топ-3, Гончар – 6-й, Кит Ткачак – 10-й
Включат его туда, как карьеру закончит.
Желательно - лучшим снайпером лиги.