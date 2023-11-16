Ковальчук о защите шеи: «Обязывать всех – это не совсем правильно. На хоккейной площадке может произойти все что угодно. Это опасный вид спорта»

Илья Ковальчук высказался о смерти хоккеиста Адама Джонсона.

Экс-форвард «Питтсбурга» погиб в результате удара лезвием конька по горлу в матче британской лиги.

Олимпийский чемпион Ковальчук поделился мыслями об использовании защиты шеи и горла.

«Это огромная трагедия, на моей памяти первый такой случай. Я не уверен, стоит ли всех обязывать играть в защите. Насколько я знаю, в юниорских лигах обязывают играть в защите, а на профессиональном уровне это непросто будет сделать.

Думаю, что те ребята, которые хотят это сделать, сделают, это выбор каждого. Но чтобы обязывать всех – это не совсем правильно.

На хоккейной площадке может произойти все что угодно. Это очень опасный вид спорта», – сказал олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук.