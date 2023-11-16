Ковальчук о защите шеи: «Обязывать всех – это не совсем правильно. На хоккейной площадке может произойти все что угодно. Это опасный вид спорта»

Теги происшествия Илья Ковальчук КХЛ игровая форма ТАСС Адам Джонсон Хоккей

Илья Ковальчук высказался о смерти хоккеиста Адама Джонсона.

Экс-форвард «Питтсбурга» погиб в результате удара лезвием конька по горлу в матче британской лиги.

Олимпийский чемпион Ковальчук поделился мыслями об использовании защиты шеи и горла.

«Это огромная трагедия, на моей памяти первый такой случай. Я не уверен, стоит ли всех обязывать играть в защите. Насколько я знаю, в юниорских лигах обязывают играть в защите, а на профессиональном уровне это непросто будет сделать.

Думаю, что те ребята, которые хотят это сделать, сделают, это выбор каждого. Но чтобы обязывать всех – это не совсем правильно.

На хоккейной площадке может произойти все что угодно. Это очень опасный вид спорта», – сказал олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук

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2 комментария

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Ми Ша
Раз опасный вид спорта лучше обязать. Когда-то без шлемов играли,в итоге обязали после того как мозги по льду стали переодически разлетаться. Зачем ждать следующей трагедии когда можно её исключить?
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Vladichka Niskazhunikomu
Травмы горла от коньков далеко не редкость в хоккее. Странно, что он о них якобы не слышал. До 18 лет защита горда обязательна, как и маска на шлеме. Потом уже каждый сам решает, одевать еë или нет, носить маску или визор. Взрослые люди.
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