Щитов о КХЛ: «Очень интересный чемпионат, трудно предсказывать результаты. Кто бы мог подумать, что СКА будет идти на грани восьмерки?»

Теги Лада СКА Спартак Никита Щитов Илья Ковальчук КХЛ Хоккей

Никита Щитов считает интересным сезон КХЛ.

«Интересно наблюдать за играми. Сложно было предсказать, что «Лада» будет так здорово выглядеть.

Честь и хвала за это ее главному тренеру. Ребята отлично играют, они хорошо замотивированы.

Московский «Спартак» укомплектовали хорошими, играющими ребятами. В команде прекрасный и поигравший тренерский штаб.

Если в команду еще придет в ближайшее время Илья Ковальчук, ей это пойдет в плюс. Ковальчук поможет сделать команду, которая будет претендовать на чемпионство.

У нас идет очень интересный чемпионат, где трудно предсказывать результаты. Кто бы мог подумать, что СКА будет идти на грани восьмерки? Большая интрига.

Мы видим, что плотность в таблице невероятная. Кто займет места в первых четверках – непонятно. Думаю, что и битва за плей-офф будет до конца», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.

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