Щитов о КХЛ: «Очень интересный чемпионат, трудно предсказывать результаты. Кто бы мог подумать, что СКА будет идти на грани восьмерки?»

Никита Щитов считает интересным сезон КХЛ.

«Интересно наблюдать за играми. Сложно было предсказать, что « » будет так здорово выглядеть.

Честь и хвала за это ее главному тренеру. Ребята отлично играют, они хорошо замотивированы.

Московский « » укомплектовали хорошими, играющими ребятами. В команде прекрасный и поигравший тренерский штаб.

Если в команду еще придет в ближайшее время , ей это пойдет в плюс. Ковальчук поможет сделать команду, которая будет претендовать на чемпионство.

У нас идет очень интересный чемпионат, где трудно предсказывать результаты. Кто бы мог подумать, что будет идти на грани восьмерки? Большая интрига.

Мы видим, что плотность в таблице невероятная. Кто займет места в первых четверках – непонятно. Думаю, что и битва за плей-офф будет до конца», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.