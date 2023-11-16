Андрей Свечников об игре «Каролины»: «Нам просто нужно разобраться в мелочах, тогда все будет хорошо»

Теги Филадельфия Каролина НХЛ Андрей Свечников Хоккей

Андрей Свечников поделился мыслями об игре «Каролины».

Нападающий высказался после матча против «Филадельфии» (1:3). 

«Как заставить команду двигаться в одном направлении? Я бы не сказал, что мы движемся в разных направлениях. Нам просто нужно разобраться в мелочах. В мелких деталях, и тогда у нас все будет хорошо.

Во втором периоде мы проигрывали со счетом 0:3, так что я должен был что-то предпринять. Я пытался совершить силовые приемы против пары парней. У нас была пара хороших смен.

Усилия команды? Мы старались изо всех сил, поверьте мне. Мы все устали, и мы старались изо всех сил.

Мы старались выиграть все битвы, но не получилось. Мы попытаемся разобраться с этим завтра», – сказал нападающий «Каролины» Андрей Свечников.

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