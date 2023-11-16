Андрей Свечников о «Каролине»: «Мы должны играть умнее в зоне атаки, избавиться от некоторых коротких пасов и пытаться забивать голы»
Андрей Свечников высказался после матча против «Филадельфии» (1:3).
Нападающий «Каролины» поделился мнением о том, что необходимо изменить в игре команды.
«Мы должны играть умнее в зоне атаки. Мы должны забрасывать шайбу в ворота.
Мы должны избавиться от некоторых коротких пасов и пытаться забивать голы», – сказал нападающий «Каролины» Андрей Свечников.
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