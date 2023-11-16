Андрей Свечников о «Каролине»: «Мы должны играть умнее в зоне атаки, избавиться от некоторых коротких пасов и пытаться забивать голы»

Теги Филадельфия Каролина НХЛ Андрей Свечников Хоккей

Андрей Свечников высказался после матча против «Филадельфии» (1:3).

Нападающий «Каролины» поделился мнением о том, что необходимо изменить в игре команды.

«Мы должны играть умнее в зоне атаки. Мы должны забрасывать шайбу в ворота.

Мы должны избавиться от некоторых коротких пасов и пытаться забивать голы», – сказал нападающий «Каролины» Андрей Свечников.

Свечников против «Флайерс»: 8-й матч подряд без голов, 6 бросков за 20:07. У него 0+4 в сезоне

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Герасимов
Ну прав на сто..про себя.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
HCBV
Каролине бы избавиться от Бриндамора, на одном месте топчатся уже 3-4 года
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий