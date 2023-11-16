Андрей Свечников о «Каролине»: «Мы должны играть умнее в зоне атаки, избавиться от некоторых коротких пасов и пытаться забивать голы»

Андрей Свечников высказался после матча против «Филадельфии» (1:3).

Нападающий «Каролины» поделился мнением о том, что необходимо изменить в игре команды.

«Мы должны играть умнее в зоне атаки. Мы должны забрасывать шайбу в ворота.

Мы должны избавиться от некоторых коротких пасов и пытаться забивать голы», – сказал нападающий «Каролины» Андрей Свечников.

Свечников против «Флайерс»: 8-й матч подряд без голов, 6 бросков за 20:07. У него 0+4 в сезоне