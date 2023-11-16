Бернс вышел на чистое 8-е место в НХЛ по матчам без пропусков, сыграв 777-ю игру подряд

Теги рейтинги Каролина Фил Кессел Брент Бернс НХЛ Эндрю Кольяно Крэйг Рэмзи Хоккей

Брент Бернс провел 777-й матч в НХЛ подряд без пропусков.

Защитник «Каролины» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (1:3), продлив свою серию. Он не пропустил ни одной игры в регулярных чемпионатах с 21 ноября 2013 года.

Брент Бернс превзошел достижение Крэйга Рэмзи (776 матчей подряд) и вышел на чистое 8-е место в истории НХЛ по продолжительности серии матчей без пропусков.

7-е место занимает Эндрю Кольяно (830 игр подряд). Рекорд принадлежит Филу Кесселу (1064).

Всего на счету Бернса 1349 матчей и 844 (248+596) очка в НХЛ.

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7 комментариев

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цэсемьэр
боинг😁
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alklimov2018
Это какой-то космос!
Вот за таким рекордом я бы последил с удовольствием.
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old folk
Ответ цэсемьэр
боинг😁
Теперь главное, чтоб борода под шасси не попала)
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kaimussen
Можно портвешком отметить, например.
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See what
Бледный матч выдал. но он забудется, а рекорд останется
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Оскар Муравьёв
Ответ See what
Бледный матч выдал. но он забудется, а рекорд останется
А рекорда нет... Рекорд вечный у кессела
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See what
Ответ Оскар Муравьёв
А рекорда нет... Рекорд вечный у кессела
Ладно, всё забудется, а играть надо лучше
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