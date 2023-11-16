Бернс вышел на чистое 8-е место в НХЛ по матчам без пропусков, сыграв 777-ю игру подряд
Брент Бернс провел 777-й матч в НХЛ подряд без пропусков.
Защитник «Каролины» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (1:3), продлив свою серию. Он не пропустил ни одной игры в регулярных чемпионатах с 21 ноября 2013 года.
Брент Бернс превзошел достижение Крэйга Рэмзи (776 матчей подряд) и вышел на чистое 8-е место в истории НХЛ по продолжительности серии матчей без пропусков.
7-е место занимает Эндрю Кольяно (830 игр подряд). Рекорд принадлежит Филу Кесселу (1064).
Всего на счету Бернса 1349 матчей и 844 (248+596) очка в НХЛ.
Вот за таким рекордом я бы последил с удовольствием.