Буре про Олимпиаду-2006: «Канада была на голову сильнее, если объективно. России повезло – это хоккей»

Павел Буре считает, что Канада была сильнее России на Олимпиаде-2006.

– Не жалеете, что после работы генеральным менеджером сборной России на Олимпиаде-2006 в Турине больше не трудились на подобных должностях?

– Я никогда ни о чем не жалею.

Просто у меня была договоренность с руководством, что я постараюсь помочь конкретно на той Олимпиаде-2006 в Турине.

Там ведь участвовали профессионалы, и это большая разница для турнира, когда НХЛ останавливает свой чемпионат, и когда они этого не делают.

Я хорошо знал НХЛ и сказал: «Да, помогу». Но с моей стороны это была разовая акция.

– На той Олимпиаде Россия обыграла в четвертьфинале Канаду (2:0). То была последняя победа нашей сборной над родоначальниками хоккея, когда обе команды играли сильнейшими составами из игроков НХЛ. Говорят, тогдашний генменеджер канадцев Уэйн Гретцки расплакался после поражения. Пытались его утешить?

– Я его не собирался утешать. Мы с ним были в одинаковых должностях и очень много общались. Это спорт – кто-то побеждает, а кто-то проигрывает.

Вряд ли Гретцки были нужны мои слова сочувствия в тот момент. Но для них это был шок, конечно.

Канадцы даже не могли улететь из Италии, потому что не бронировали так рано билеты. Они представить не могли, что вылетят сразу же в плей-офф. Гретцки мне говорил: «Мы сейчас даже улететь не сможем. Не думали, что встретимся с Россией уже в четвертьфинале».

Если говорить объективно, сборная Канады тогда была сильнее. Причем на голову. Но это хоккей. Нам повезло, мы выиграли, – сказал специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре.