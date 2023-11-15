Патрик Кэйн не вернется в «Рейнджерс». Форвард интересен «Далласу» и «Тампе» (New York Post)

Теги возможные переходы Рейнджерс Баффало Торонто Тампа-Бэй Флорида Детройт Даллас НХЛ Патрик Кэйн Хоккей

Патрик Кэйн не вернется в «Рейнджерс».

Как сообщает New York Post со ссылкой на свои источники, «Рейнджерс» никогда не входили в список команд, которые претендуют на 34-летнего нападающего.

Считается, что «Торонто», «Флорида», «Баффало», «Детройт», «Даллас» и «Тампа» входят в число заинтересованных клубов, которые встретятся с Кэйном на следующей неделе, сообщает издание.

Нападающий восстанавливается после операции на бедре, которую перенес в межсезонье. Он находится в статусе неограниченно свободного агента.

Патрик Кэйн – трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго». В НХЛ форвард провел 1180 матчей и набрал 1237 (451+786) баллов. В прошлом сезоне он выступал за «Блэкхокс» и «Рейнджерс».

Патрик Кэйн провел встречу с представителями «Торонто» (Джон Шэннон)

Патрик Кэйн ведет переговоры с четырьмя клубами НХЛ. Это «Рейнджерс», «Детройт», «Флорида» и «Баффало»

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барин
Давайте забудем о потолке. Что мы имеем сейчас?
В обороне полный швах, Блэшилл повис мёртвым грузом, а здесь уже немолодой Кейн, после операции, и плюс ко всему никогда хорошо не игравший в обороне. Зачем он Тампе, с её моделью игры, где каждый нап пашет как проклятый?
Вернёмся к потолку. За счёт чего или кого ЖББ хочет провернуть афёру, чтобы вместить Кейна, который вряд ли согласится играть за хлеб и воду?
Или Кейн аккурат появится к плей-офф, где не учитывается потолок?
Не знаю, мне кажется, что появление Кейна в Тампе весьма сомнительно.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jigga
Лысый поди надоел со своим ломаным английским
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Matador
хмм. В Тампе было бы интересно посмотреть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Ответ Барин
Давайте забудем о потолке. Что мы имеем сейчас? В обороне полный швах, Блэшилл повис мёртвым грузом, а здесь уже немолодой Кейн, после операции, и плюс ко всему никогда хорошо не игравший в обороне. Зачем он Тампе, с её моделью игры, где каждый нап пашет как проклятый? Вернёмся к потолку. За счёт чего или кого ЖББ хочет провернуть афёру, чтобы вместить Кейна, который вряд ли согласится играть за хлеб и воду? Или Кейн аккурат появится к плей-офф, где не учитывается потолок? Не знаю, мне кажется, что появление Кейна в Тампе весьма сомнительно.
Почему ЖББ, если он ЖБ?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий