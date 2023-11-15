Патрик Кэйн не вернется в «Рейнджерс». Форвард интересен «Далласу» и «Тампе» (New York Post)
Патрик Кэйн не вернется в «Рейнджерс».
Как сообщает New York Post со ссылкой на свои источники, «Рейнджерс» никогда не входили в список команд, которые претендуют на 34-летнего нападающего.
Считается, что «Торонто», «Флорида», «Баффало», «Детройт», «Даллас» и «Тампа» входят в число заинтересованных клубов, которые встретятся с Кэйном на следующей неделе, сообщает издание.
Нападающий восстанавливается после операции на бедре, которую перенес в межсезонье. Он находится в статусе неограниченно свободного агента.
Патрик Кэйн – трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго». В НХЛ форвард провел 1180 матчей и набрал 1237 (451+786) баллов. В прошлом сезоне он выступал за «Блэкхокс» и «Рейнджерс».
Патрик Кэйн провел встречу с представителями «Торонто» (Джон Шэннон)
Патрик Кэйн ведет переговоры с четырьмя клубами НХЛ. Это «Рейнджерс», «Детройт», «Флорида» и «Баффало»
В обороне полный швах, Блэшилл повис мёртвым грузом, а здесь уже немолодой Кейн, после операции, и плюс ко всему никогда хорошо не игравший в обороне. Зачем он Тампе, с её моделью игры, где каждый нап пашет как проклятый?
Вернёмся к потолку. За счёт чего или кого ЖББ хочет провернуть афёру, чтобы вместить Кейна, который вряд ли согласится играть за хлеб и воду?
Или Кейн аккурат появится к плей-офф, где не учитывается потолок?
Не знаю, мне кажется, что появление Кейна в Тампе весьма сомнительно.