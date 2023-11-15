Патрик Кэйн не вернется в «Рейнджерс». Форвард интересен «Далласу» и «Тампе» (New York Post)

Патрик Кэйн не вернется в «Рейнджерс».

Как сообщает New York Post со ссылкой на свои источники, «Рейнджерс» никогда не входили в список команд, которые претендуют на 34-летнего нападающего.

Считается, что «Торонто», «Флорида», «Баффало», «Детройт», « » и « » входят в число заинтересованных клубов, которые встретятся с Кэйном на следующей неделе, сообщает издание.

Нападающий восстанавливается после операции на бедре, которую перенес в межсезонье. Он находится в статусе неограниченно свободного агента.

Патрик Кэйн – трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго». В НХЛ форвард провел 1180 матчей и набрал 1237 (451+786) баллов. В прошлом сезоне он выступал за «Блэкхокс» и «Рейнджерс».

Патрик Кэйн провел встречу с представителями «Торонто» (Джон Шэннон)

Патрик Кэйн ведет переговоры с четырьмя клубами НХЛ. Это «Рейнджерс», «Детройт», «Флорида» и «Баффало»