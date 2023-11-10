Белов и Комаров назначены тренерами по подготовке резерва СКА. Они займутся развитием индивидуальных качеств защитников и нападающих

Антон Белов и Никита Комаров стали тренерами в системе СКА.

Бывшие хоккеисты петербургского клуба получили должности тренеров по подготовке резерва.

Они будут заниматься развитием индивидуальных качеств защитников и нападающих.

В обязанности и войдет работа с молодыми игроками всей клубной вертикали СКА.

Белов – двукратный обладатель Кубка Гагарина (2015 и 2017 годы) в составе СКА. Всего он провел 749 матчей в с учетом плей-офф и набрал 216 (58+158) баллов за «Авангард», и «Динамо».

Комаров провел 360 матчей в КХЛ за «Автомобилист», московское и минское «Динамо», «Витязь», «Трактор», «Авангард», СКА и «Сочи», набрав 55 (26+29) очков. Вместе с «Авангардом» он выиграл Кубок Гагарина-2021.