Белов и Комаров назначены тренерами по подготовке резерва СКА. Они займутся развитием индивидуальных качеств защитников и нападающих

Теги СКА Антон Белов КХЛ Никита Комаров Хоккей

Антон Белов и Никита Комаров стали тренерами в системе СКА.

Бывшие хоккеисты петербургского клуба получили должности тренеров по подготовке резерва.

Они будут заниматься развитием индивидуальных качеств защитников и нападающих.

В обязанности Белова и Комарова войдет работа с молодыми игроками всей клубной вертикали СКА.

Белов – двукратный обладатель Кубка Гагарина (2015 и 2017 годы) в составе СКА. Всего он провел 749 матчей в КХЛ с учетом плей-офф и набрал 216 (58+158) баллов за «Авангард», СКА и «Динамо».

Комаров провел 360 матчей в КХЛ за «Автомобилист», московское и минское «Динамо», «Витязь», «Трактор», «Авангард», СКА и «Сочи», набрав 55 (26+29) очков. Вместе с «Авангардом» он выиграл Кубок Гагарина-2021.

3 комментария

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Максим Столбов
Комаров нализал на должность, молодец.
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Ilya Ilya
Комаров по нападающим?) Ролф?)
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Uriah Heep
Будут готовить очередных воспитанников для Романа Борисовича.
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