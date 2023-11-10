Белов и Комаров назначены тренерами по подготовке резерва СКА. Они займутся развитием индивидуальных качеств защитников и нападающих
Антон Белов и Никита Комаров стали тренерами в системе СКА.
Бывшие хоккеисты петербургского клуба получили должности тренеров по подготовке резерва.
Они будут заниматься развитием индивидуальных качеств защитников и нападающих.
В обязанности Белова и Комарова войдет работа с молодыми игроками всей клубной вертикали СКА.
Белов – двукратный обладатель Кубка Гагарина (2015 и 2017 годы) в составе СКА. Всего он провел 749 матчей в КХЛ с учетом плей-офф и набрал 216 (58+158) баллов за «Авангард», СКА и «Динамо».
Комаров провел 360 матчей в КХЛ за «Автомобилист», московское и минское «Динамо», «Витязь», «Трактор», «Авангард», СКА и «Сочи», набрав 55 (26+29) очков. Вместе с «Авангардом» он выиграл Кубок Гагарина-2021.
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