Павел Буре: «Не вижу себя тренером. Должен быть определенный склад ума, правильный характер. Я к этому точно не готов»

Теги Павел Буре КХЛ Сочи Хоккей

Павел Буре высказался касательно работы тренером.

– Многие русские звезды НХЛ 1990-х годов сейчас успешно работают тренерами команд КХЛ, не имея соответствующего опыта на момент назначений: Федоров в ЦСКА, Игорь Ларионов в нижегородском «Торпедо», Алексей Жамнов в «Спартаке», где ему помогает Алексей Ковалев. Сами не хотите последовать их примеру?

– Мой жизненный принцип: «Никогда не говори никогда». Но я не вижу себя тренером и никогда не видел. Это должен быть определенный склад ума, правильный характер.

Для меня это разные профессии: быть хоккеистом и тренером. На сегодняшний день я к этому точно не готов.

– Ближе всего к работе в КХЛ вы были в 2014 году, когда начали исполнять функции генерального менеджера только создававшегося клуба «Сочи», но быстро покинули проект. Что тогда не срослось?

– Просто там были изменены цели для «Сочи». Мы изначально договаривались об одном. А потом пришло другое руководство, оно сменило вектор. И я понял, что нам не по пути.

Если люди передумали, то хозяин – барин. Просто меня это не устроило, я и отказался, – сказал бывший игрок сборной России, специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре.

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5 комментариев

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Ковид 07.10.52
Не каждый Буре может стать Ротенбергом.
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Евгений Исаев
Нужно просто почаще телек смотреть, когда хоккей “кажут“))) 800 матчей НХЛ и всё - тренер, ёпта!))) Не веришь? Вон спроси у Ротана Роменберга)))
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Savardus
Ротенберг тоже не готов, но ему это не мешает
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maks44
Как же так? Столько лет играл на высшем уровне, а тренером работать не может? Мостовой удивлен.
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Евгений Исаев
Ответ Ковид 07.10.52
Не каждый Буре может стать Ротенбергом.
Это да! Рождённый Буре - Ротенбергом стать не может)))
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