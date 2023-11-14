Буше – лучший снайпер-легионер в истории «Авангарда». Рид опередил Ягра, забив 94 гола
Рид Буше стал лучшим снайпером-легионером в истории «Авангарда».
Нападающий забил гол в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Северстали» (5:4 ОТ).
Это 94-я шайба Рида Буше за «Авангард». Произошло это в 179-м матче.
Американский нападающий обошел по голам за «Авангард» Яромира Ягра (93 гола в 224 играх) и стал лучшим снайпером-легионером в истории клуба.
46 шайб Буше забросил в равных составах, 43 в большинстве, 5 в меньшинстве. 24 шайбы стали победными.
Топ-5 снайперов-легионеров в истории «Авангарда»:
1. Рид Буше – 94;
2. Яромир Ягр – 93;
3. Роман Червенка – 70;
4. Корбан Найт – 64;
5. Павел Роса – 54.
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