Буше – лучший снайпер-легионер в истории «Авангарда». Рид опередил Ягра, забив 94 гола

Теги Авангард Яромир Ягр КХЛ Роман Червенка Корбан Найт Рид Буше Хоккей

Рид Буше стал лучшим снайпером-легионером в истории «Авангарда».

Нападающий забил гол в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Северстали» (5:4 ОТ).

Это 94-я шайба Рида Буше за «Авангард». Произошло это в 179-м матче.

Американский нападающий обошел по голам за «Авангард» Яромира Ягра (93 гола в 224 играх) и стал лучшим снайпером-легионером в истории клуба.

46 шайб Буше забросил в равных составах, 43 в большинстве, 5 в меньшинстве. 24 шайбы стали победными.

Топ-5 снайперов-легионеров в истории «Авангарда»:

1. Рид Буше – 94;

2. Яромир Ягр – 93;

3. Роман Червенка – 70;

4. Корбан Найт – 64;

5. Павел Роса – 54.

4 комментария

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Огюст
Молодчик -не даст долго ждать и сотню скоро наколотит !
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Игорь Климов
Буше молодец, так держать! 🔴⚫⚪
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spetstorg76@mail.ru
Привет локомотиву!!! Позорище! Надо же было быть такими ведомыми!
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