Буше – лучший снайпер-легионер в истории «Авангарда». Рид опередил Ягра, забив 94 гола

Рид Буше стал лучшим снайпером-легионером в истории «Авангарда».

Нападающий забил гол в матче Фонбет чемпионата против «Северстали» (5:4 ОТ).

Это 94-я шайба за « ». Произошло это в 179-м матче.

Американский нападающий обошел по голам за «Авангард» (93 гола в 224 играх) и стал лучшим снайпером-легионером в истории клуба.

46 шайб Буше забросил в равных составах, 43 в большинстве, 5 в меньшинстве. 24 шайбы стали победными.

Топ-5 снайперов-легионеров в истории «Авангарда»:

1. Рид Буше – 94;

2. Яромир Ягр – 93;

3. Роман Червенка – 70;

4. – 64;

5. Павел Роса – 54.