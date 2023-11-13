Тренер «Миннесоты» после 3:8 от «Далласа»: «Нам нужен больший вклад от лидеров. Некоторые парни сегодня облажались»

Тренер «Миннесоты» подверг критике лидеров команды после 3:8 от «Далласа».

«Нам нужно, чтобы многие ребята прибавили. Я не собираюсь называть множество имен, но сегодня некоторые парни облажались.

Нам платят много денег за то, что мы играем и тренируем. Мы должны выполнять свою работу. Игрокам платят за то, что они забивают голы.

Я говорю обо всем составе – от ребят с самой низкой зарплатой до парней с самой высокой. Кроме того, у нас проблемы с меньшинством, поэтому можно назвать всех. Но нам нужен больший вклад от наших лидеров», – сказал .

«Старс» реализовали 5 попыток большинства из 8 (62,5%). Форварды Райан Хартман и завершили матч с полезностью «минус 2» у каждого.