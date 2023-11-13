Тренер «Миннесоты» после 3:8 от «Далласа»: «Нам нужен больший вклад от лидеров. Некоторые парни сегодня облажались»

Теги Миннесота Даллас НХЛ Дин Эвасон Райан Хартман Кирилл Капризов Хоккей

Тренер «Миннесоты» подверг критике лидеров команды после 3:8 от «Далласа».

«Нам нужно, чтобы многие ребята прибавили. Я не собираюсь называть множество имен, но сегодня некоторые парни облажались.  

Нам платят много денег за то, что мы играем и тренируем. Мы должны выполнять свою работу. Игрокам платят за то, что они забивают голы.

Я говорю обо всем составе – от ребят с самой низкой зарплатой до парней с самой высокой. Кроме того, у нас проблемы с меньшинством, поэтому можно назвать всех. Но нам нужен больший вклад от наших лидеров», – сказал Дин Эвасон

«Старс» реализовали 5 попыток большинства из 8 (62,5%). Форварды Райан Хартман и Кирилл Капризов завершили матч с полезностью «минус 2» у каждого. 

3 комментария

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Einfach Safari
Кириллу надо что-то с игрой в обороне делать, из минусов не вылазит (
+1
-1
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ЖелтоФАН
состав слабый у миньки
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Биомеханоид
Кто там лидеры-то у тебя? Капризов и? Понабрали по объявлению.
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