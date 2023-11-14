Ротенберг о матче с «Ак Барсом»: «Раненый зверь – самый опасный. Будем готовиться»

Теги Ак Барс СКА КХЛ Эмиль Галимов Роман Ротенберг Хоккей

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о предстоящем матче с «Ак Барсом».

Сегодня команды проведут игру в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Начало – в 19:00 по московскому времени. 

– Будет ли поражение от «Ак Барса» в предыдущем матче для вас дополнительной мотивацией?

– У нас всегда максимальная мотивация. С огромным уважением относимся к каждому сопернику. Вопрос мотивации не стоит. Когда мы выполняем игровое задание на 100%, мы побеждаем.

– У  «Ак Барса» два поражения подряд, вы подходите к матчу с двумя победами. Повлияет ли это на характер матча?

– Раненый зверь – самый опасный. Будем готовиться.

– В этом сезоне довольно мало играет Эмиль Галимов. Что можете сказать о его состоянии?

– Мы тренируемся. Эмиль хорошо готовится, вносит вклад в наши победы. Он может играть еще лучше. Я уверен, что может выйти на другой уровень, – сказал Ротенберг.

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16 комментариев

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Melnikov1968
Надеюсь Бил поставит на место этого выскочку.
+8
-1
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Machine Head
Раненый зверь это кто … Халк и Беркут? Надеюсь , едут в джерси СКА НА МАТЧ С Ак барсом . Желаю Билялетдинову вынести это создание в одну калитку с татарскими песнями . Вся страна за Ак барс . Скрипите - сегодня посадят какого-нибудь чудика с плакатом Татарстан за СКА.
+9
-2
+7
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Sanan1908
Ауф. Уже пошли цитаты из ВК))))
+5
0
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jqzn88xn6n
Когда уже будут действовать скидки на матчи с участием СКА по промокоду «Система»?
+3
0
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Артём Кочешев
Твой путь — путь волка, но путь не волк, если в тебе не ты.
+2
0
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Oleg Olegov
Интересно, какие отмазки будет лепить после поражения.
+1
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Russ Ivan
Пожелаем победы раненому зверю над самолётными ногами!
+2
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Олег
Акбарс вынесет водну калитку Ске.
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Владимир Назаров
Ни о чем...
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Славонычч
Тотал < 5,5 зайдёт как по маслу 🤫
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Антон Некрасов
отдельную сеть , сайт создайте для этого недоразумения и его поклонников
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sd4fmwrvz8
Два мешка которые всячески пытались обойти правила потолка зарплат путем переподписания контрактов,так что плевать на оба клуба,им это и аукается , не зря их шныкают все кому не лень
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За наш футбол!
Для победы надо немного.
Встать за игроками,а лучше уйти на трибуну,набить рот жвачкой и молчать до конца игры.
Тогда будут шансы.
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Персональные данные Номер 67327384
Манжорик по метафорам вне зоны плей-офф
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За наш футбол!
Ответ Machine Head
Раненый зверь это кто … Халк и Беркут? Надеюсь , едут в джерси СКА НА МАТЧ С Ак барсом . Желаю Билялетдинову вынести это создание в одну калитку с татарскими песнями . Вся страна за Ак барс . Скрипите - сегодня посадят какого-нибудь чудика с плакатом Татарстан за СКА.
Слушайте,а как вы "глашатаи за всю страну" разможаетесь?
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За наш футбол!
Ответ Олег
Акбарс вынесет водну калитку Ске.
И правда думаешь акебарсе вынесет СКА(САНКТ-ПЕРЕРБУРГ)?🤣
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