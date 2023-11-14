Ротенберг о матче с «Ак Барсом»: «Раненый зверь – самый опасный. Будем готовиться»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о предстоящем матче с «Ак Барсом».

Сегодня команды проведут игру в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Начало – в 19:00 по московскому времени.

– Будет ли поражение от « » в предыдущем матче для вас дополнительной мотивацией?

– У нас всегда максимальная мотивация. С огромным уважением относимся к каждому сопернику. Вопрос мотивации не стоит. Когда мы выполняем игровое задание на 100%, мы побеждаем.

– У «Ак Барса» два поражения подряд, вы подходите к матчу с двумя победами. Повлияет ли это на характер матча?

– Раненый зверь – самый опасный. Будем готовиться.

– В этом сезоне довольно мало играет . Что можете сказать о его состоянии?

– Мы тренируемся. Эмиль хорошо готовится, вносит вклад в наши победы. Он может играть еще лучше. Я уверен, что может выйти на другой уровень, – сказал .