Квартальнов о штрафе Морозу за атаку Заврагина: «Касательный удар, и так валяться, выпрашивать? Это не красит КХЛ. Стиснул зубы и не показывать, что тебе больно, ты же мужчина, правильно?»
Минское «Динамо» на домашней арене обыграло СКА (2:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. В конце третьего периода форвард хозяев Вадим Мороз получил 2 минуты штрафа за атаку вратаря петербуржцев Егора Заврагина.
– Вы сказали, что есть вопросы по игре.
– Это наши моменты, мы ребятам говорим, нужно чуть проще играть в конце периодов. Но правильно сказали, и героизм, и профессионализм были у нас в концовке. Но вот это удаление Мороза поехали смотреть…
Если в прошлом матче мальчик как дал нашему вратарю! Ну, блин! Не смотрели, ничего. Я подозвал судью, мне бы вообще понять интерпретацию, что мне игрокам говорить? Скажу неприятный момент, удар Васи был такой, знаете…
Парень встал, полежал, потом встал. А там такой касательный удар, и так валяться? Это не красит нашу лигу. Я Борикову сказал – был удар сильный, на тебя смотрит 15 тысяч. Стиснул зубы и показывать не надо, что тебе больно, ты же мужчина, правильно?
Мне такие вещи очень не нравятся, и выпрашивать… Судьи поехали, ну, блин, тут надо чуть попрофессиональнее к этому относиться. Этот вопрос меня реально беспокоит, – сказал главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов.
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