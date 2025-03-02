Жамнов о Голдобине и Морозове: «Надо выходить и работать, а не кататься, как на массовом катании. Если бы скамейка была подлиннее, то многие бы сидели сегодня»
«Спартак» дома потерпел поражение от «Авангарда» со счетом 1:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Во второй раз за три последних игры Николай Голдобин и Иван Морозов не выходили на лед в третьем периоде. Насколько это эффективная мера, и не пугает ли Вас подобная проблема за считанные недели до плей-офф?
– Конечно, беспокоит. Но, поймите правильно, это спорт – надо выходить и работать, а не кататься как на массовом катании. Были еще ребята, которых нужно было посадить на скамейку, но доигрывать матч в десять человек очень тяжело.
Играли, как могли – в третьем периоде у нас менялось много разных сочетаний, кто-то играл побольше, а кто-то поменьше. Если была бы подлиннее лавка сегодня, то многие бы сидели.
Насколько эффективен этот шаг, и сыграют ли они в следующем матче – посмотрим, время покажет.
– Насколько все серьёзно с Артемом Загидулиным, замененным по ходу матча из-за травмы?
– Наши доктора посмотрят – завтра будет обследование и станет понятнее. Микротравма есть, а насколько выбыл – пока тяжело сказать, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
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