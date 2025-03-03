Боец ММА Хамитов о 0:8 в игре «Барыса» с «Трактором»: «Спорт должен спонсироваться деньгами народа, только когда показывает результат!»
Куат Хамитов прокомментировал разгромное поражение «Барыса» от «Трактора».
Казахстанский клуб проиграл в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 0:8. Это 10-е поражение «Барыса» в 11 последних матчах.
«Спорт должен спонсироваться деньгами народа только тогда, когда этот спорт показывает результат!» – написал казахстанский боец ММА в комментариях в аккаунте kzsports в соцсетях.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Offside.kz
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