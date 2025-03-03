Боец ММА Хамитов о 0:8 в игре «Барыса» с «Трактором»: «Спорт должен спонсироваться деньгами народа, только когда показывает результат!»

Куат Хамитов прокомментировал разгромное поражение «Барыса» от «Трактора».

Казахстанский клуб проиграл в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 0:8. Это 10-е поражение «Барыса » в 11 последних матчах.

«Спорт должен спонсироваться деньгами народа только тогда, когда этот спорт показывает результат!» – написал казахстанский боец ММА в комментариях в аккаунте kzsports в соцсетях.

«Футбол и хоккей – это не спорт, а отмывание денег!» Боец Хамитов о зарплатах игроков «Барыса»

Боец ММА Хамитов о зарплате Черчесова в сборной Казахстана: «Лучше просто сожгите эти деньги. Все равно никакого результата не будет!»

