Райлли Смит не сыграет с «Нэшвиллом». «Рейнджерс» готовят обмен форварда, контракт канадца рассчитан до конца сезона

«Рейнджерс» планируют обмен нападающего Райлли Смита.

Напомним, клуб из Нью-Йорка выменял 33-летнего канадского нападающего у «Питтсбурга». Действующий контракт Смита рассчитан до конца текущего сезона.

«Рейнджерс» примут «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ 3 марта. Игра начнется в 3:00 по московскому времени.

«Райлли Смит пропустит матч [против «Нэшвилла »] по причинам, связанным с управлением составом. Обмен неизбежен, вопрос только во времени.

«Рейнджерс » не могут себе позволить бесплатно терять игроков, которые станут неограниченно свободными агентами», – написал журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен.

В текущем регулярном сезоне НХЛ на счету Смита 29 (10+19) очков в 58 матчах.