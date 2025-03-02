Райлли Смит не сыграет с «Нэшвиллом». «Рейнджерс» готовят обмен форварда, контракт канадца рассчитан до конца сезона
«Рейнджерс» планируют обмен нападающего Райлли Смита.
Напомним, клуб из Нью-Йорка выменял 33-летнего канадского нападающего у «Питтсбурга». Действующий контракт Смита рассчитан до конца текущего сезона.
«Рейнджерс» примут «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ 3 марта. Игра начнется в 3:00 по московскому времени.
«Райлли Смит пропустит матч [против «Нэшвилла»] по причинам, связанным с управлением составом. Обмен неизбежен, вопрос только во времени.
«Рейнджерс» не могут себе позволить бесплатно терять игроков, которые станут неограниченно свободными агентами», – написал журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен.
В текущем регулярном сезоне НХЛ на счету Смита 29 (10+19) очков в 58 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Дэна Розена
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